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УПЦ МП заявляє про масовий виклик священиків до СБУ на Рівненщині

Субота, 1 грудня 2018, 20:16

В УПЦ Московського патріархату заявляють про масовий виклик на допит до СБУ в якості свідків священиків у Рівненській області.

"Як повідомили в управліннях Рівненської та Сарненської єпархій Української православної церкви, священиків Рівненської області масово викликають на допит до заступника Начальника слідвідділу УСБУ в Рівненській області Туза Б.М.", - йдеться в суботу на сайті УПЦ МП.

Зазначається, що значна кількість священиків-благочинних Сарненської єпархії, а також 20 священнослужителів Рівненської єпархії отримали повістки про виклик на допит в якості свідка, без роз’яснення, про що саме свідчити.

В УПЦ МП заявили, що після прийняття під час Собору єпископів 13 листопада "постанови щодо останніх церковних подій в Україні", в різних регіонах України майже одночасно відбулася низка провокацій, спрямованих проти ієрархів церкви.

"Зокрема були проведені незаконні дії біля резиденцій єпархіальних управлінь та єпископів УПЦ. Окрім того, розпочалися систематичні виклики єпископів УПЦ на розмову до СБУ", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 13 листопада УПЦ МП оприлюднила поставнову Собору єпископів про те, що Українська православна церква Московського патріархату відмовляється долучатися до процесу створення автокефальної української православної церкви.

30 листопада Служба безпеки України проводила слідчі дії за місцем проживання предстоятеля Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври Павла.

Українська правда
Теми: церкваСБУ
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