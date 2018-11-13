УПЦ МП відмовилась від участі у створенні автокефальної церкви
Українська православна церква Московського патріархату відмовляється долучатися до процесу створення автокефальної української православної церкви.
Про це йдеться у постанові Собору єпископів УПЦ МП, оприлюдненому 13 листопада 2018 року.
"Собор єпископів наголошує, що процес надання так званого томосу про автокефалію є штучним, нав’язаним ззовні", – йдеться у документі.
На думку єпископів УПЦ МП він "не відображає внутрішньої церковної необхідності, не принесе реальної церковної єдності та поглибить розділення і посилить конфлікти серед народу України".
"За таких умов долучення єпископату, духовенства та мирян Української Православної Церкви до цих процесів вважаємо неможливим", – зазначається в заяві.
Раніше у вівторок стало відомо про зрив зустрічі президента Петра Порошенка з представниками УПЦ МП.
11 жовтня синод Вселенського патріархату підтримав надання автокефалії Українській православній церкві.
Також синод зняв анафему з глави УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.
Російська православна церква висловила обурення подібним рішенням.
15 жовтня синод РПЦ визнав неможливим її подальше перебування у євхаристійному спілкуванні з Константинопольським патріархатом.
Глава УПЦ Київського патріархату Філарет заявив, що у найближчий час відбудеться об’єднавчий Архієрейський собор для створення єдиної Української помісної церкви.
В УПЦ МП заявили, що їхня участь в об’єднавчому соборі неможлива.
Читайте також:
"Томос для України. Що буде з церквою після отримання автокефалії"