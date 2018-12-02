Російський "Інтерфакс" з посиланням на повідомлення МВС Грузії заявив про затримання у Тбілісі сімох громадян України.

Відповідно до повідомлення, затримання відбулося на підставі статті 236 КК Грузії, яка передбачає відповідальність за незаконне придбання, зберігання вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових речовин.

"Серед затриманих - колишній грузинський військовослужбовець, який воював в українському батальйоні "Донбас" Лука Чхетія. За заявою членів сім'ї Чхетія, він мав намір взяти участь у неділю в акції протесту колишньої партії влади "Єдиний національний рух", лідером якої є екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі", - йдеться у повідомленні.

У свою чергу у Департаменті консульської служби МЗС України повідомили УП, що український консул перевіряє інформацію про можливе затримання в Грузії громадян України.

Раніше 2 грудня видання "Грузія Online" з посиланням на телеканал "Руставі 2" оприлюднило інформацію про затримання п'ятьох громадян України.

Читайте також:

Шанс для партії Саакашвілі: президентські вибори у Грузії пішли не за сценарієм влади

Нова поразка Саакашвілі: що означатиме обрання першої жінки-президента Грузії

Про проведення акції опозиції 2 грудня у Тбілісі заявляв кандидат у президенти Грузії від об'єднаної опозиції Григол Вашадзе. Він заявив, що у Грузії "немає президента, і 28 листопада у Грузії не проводилися вибори". Також він заявив про масові факти фальсифікації, тиск на виборців, шантаж, примус та підкуп під час виборів.

За підсумками другого туру президентських виборів у Грузії перемогла Саломе Зурабішвілі - кандидат від правлячої партії "Грузинська мрія". За неї, за попередніми даними ЦВК, проголосували 59,61% виборців.