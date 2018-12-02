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ЗМІ: У Тбілісі затримали 7 українців. Україна перевіряє

Неділя, 2 грудня 2018, 12:38
ЗМІ: У Тбілісі затримали 7 українців. Україна перевіряє

Грузинські ЗМІ з посиланням на повідомлення МВС Грузії заявив про затримання у Тбілісі сімох громадян України.

Відповідно до повідомлення видання "Грузія Online", розслідування ведеться по ч.3, 6  ст. 236 КК Грузії про протиправне придбання і зберігання вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв групою осіб.

"Операція із затримання була проведена на світанку у готелі "Альянс" в Тбілісі. Серед затриманих - грузин Лука Чхетія, який воював в Україні на Донбасі. За повідомленням його сім'ї, Чхетія приїхав до Грузії, щоб бути присутнім на акції об'єднаної опозиції (партії "Єдиний національний рух", лідером якої є екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі - ред)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Чхетія протягом останніх років воював в Україні, до цього двічі побував в Афганістані з миротворчою місією. 

Затримання Чхетія його родичі пов'язують з політичною розправою.

"Сім'я затриманого Чхетія не вірить в обвинувачення і вимагає його звільнення у найкоротші терміни. Сестра Луки Чхетія заявила Першому каналу, що арешт її брата є політичною помстою", - зазначає видання.

Члени сім'ї не виключають, що Луці Чхетія будуть пред'явлені додаткові звинувачення.

У свою чергу у Департаменті консульської служби МЗС України повідомили УП, що український консул перевіряє інформацію про можливе затримання в Грузії громадян України.

Раніше 2 грудня видання "Грузія Online" з посиланням на телеканал "Руставі 2" оприлюднило інформацію про затримання п'ятьох громадян України.

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Про проведення акції опозиції 2 грудня у Тбілісі заявляв кандидат у президенти Грузії від об'єднаної опозиції Григол Вашадзе. Він заявив, що у Грузії "немає президента, і 28 листопада у Грузії не проводилися вибори". Також він заявив про масові факти фальсифікації, тиск на виборців, шантаж, примус та підкуп під час виборів.

За підсумками другого туру президентських виборів у Грузії перемогла Саломе Зурабішвілі - кандидат від правлячої партії "Грузинська мрія". За неї, за попередніми даними ЦВК, проголосували 59,61% виборців.

Українська правда
Теми: ГрузіяМЗС
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