МВС Грузії: затримано 6 українців, під час обшуків знайдено зброю

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Неділя, 2 грудня 2018, 19:19

Міністерство внутрішніх справ Грузії уточнило, що у неділю в Тбілісі були затримані 6 громадян України і один громадянин Грузії.

Про це йдеться в повідомленні на сайті міністерства.

"На підставі оперативної інформації Міністерство внутрішніх справ провело спеціальну операцію 2 грудня цього року в готелях "Гуріас" і "Альянс" на вулиці Ліхаурі", - відзначили в МВС країни.

Відзначається, що під час обшуків в готельних номерах виявлено пістолети "Беретта" і "Макаров", автоматичну ручну вогнепальну зброю і різні боєприпаси.

Порушено кримінальну справу за ст. 236 Кримінального кодексу Грузії ( "Незаконна купівля та зберігання вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових речовин").

У МВС повідомили, що громадяни України прибули до Грузії 27 листопада. Цілі і завдання візиту до країни з'ясовуються.

"Міністерство внутрішніх справ і Служба держбезпеки встановлюють, чи залучені затримані громадяни України і Грузії до політичних процесів у країні", - зазначили у відомстві.

Раніше у МВС Грузії повідомляли про 7 затриманих громадян України.

Повідомлялося, що серед затриманих - грузин Лука Чхетія, який воював в Україні на Донбасі.

У свою чергу у Департаменті консульської служби МЗС України повідомили "Українській правді", що український консул перевіряє інформацію про можливе затримання в Грузії громадян України.

Як повідомлялося, у неділю в столиці Грузії Тбілісі на проспекті Руставелі пройшла масова акція протесту, організована об'єднаною опозицією, з вимогою проведення дострокових парламентських виборів.

Українська правда

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Теми: Грузія
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