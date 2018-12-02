У Тбілісі - велелюдний мітинг проти результату президентських виборів

У столиці Грузії на проспекті Руставелі проходить масова акція протесту, організована об'єднаною опозицією, з вимогою проведення дострокових парламентських виборів.

Як повідомляє Грузия Online, лідери опозиції не визнають підсумків другого туру президентських виборів, на яких були зафіксовані "факти фальсифікації, тиску на виборців, насильства, примусу, шантажу".

За заявою представників опозиції, дострокові вибори мають пройти за пропорційним або пропорційно-регіональним принципом.

#Georgian opposition activists protest in #Tbilisi against "criminal" power of billionaire Bidzina Ivanishvili and his ally, the first woman President Salome Zurabishvili. pic.twitter.com/DslDDkuq6x — Anna Nemtsova (@annanemtsova) December 2, 2018

фото - twitter

На акції виступили кандидат у президенти від об'єднаної опозиції Григол Вашадзе, екс-президент Грузії (через Skype) Міхеіл Саакашвілі та інші лідери опозиційного об'єднання.

Як заявив на мітингу Вашадзе, опозиційне об'єднання "Сила у єдності" має намір подати позов до суду з вимогою скасувати результати другого туру президентських виборів.

Також, за словами Вашадзе, має бути проведено розслідування.

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Про проведення акції опозиції 2 грудня у Тбілісі заявляв кандидат у президенти Грузії від об'єднаної опозиції Григол Вашадзе. Він заявив, що у Грузії "немає президента, і 28 листопада у Грузії не проводилися вибори". Також він заявив про масові факти фальсифікації, тиск на виборців, шантаж, примус та підкуп під час виборів.

За підсумками другого туру президентських виборів у Грузії перемогла Саломе Зурабішвілі - кандидат від правлячої партії "Грузинська мрія". За неї, за попередніми даними ЦВК, проголосували 59,61% виборців.