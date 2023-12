У Тбілісі - велелюдний мітинг проти результату президентських виборів

У столиці Грузії на проспекті Руставелі проходить масова акція протесту, організована об'єднаною опозицією, з вимогою проведення дострокових парламентських виборів.

Як повідомляє Грузия Online, лідери опозиції не визнають підсумків другого туру президентських виборів, на яких були зафіксовані "факти фальсифікації, тиску на виборців, насильства, примусу, шантажу".

За заявою представників опозиції, дострокові вибори мають пройти за пропорційним або пропорційно-регіональним принципом.

#Georgian opposition activists protest in #Tbilisi against "criminal" power of billionaire Bidzina Ivanishvili and his ally, the first woman President Salome Zurabishvili. pic.twitter.com/DslDDkuq6x