Екс-глава ФБР свідчитиме у Конгресі у справі втручання РФ у вибори

Колишній директор ФБР Джеймс Комі погодився дати свідчення на закритих слуханнях Конгресу США.

Про це повідомляє Reuters.

"Екс-глава ФБР Джеймс Комі в неділю відкликав судовий позов, поданий з метою анулювати повістку від Конгресу, що змушує його дати важливі свідчення про рішення відомства щодо розслідувань, які проводилися перед президентськими виборами 2016 року", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Комі погодився дати свідчення на закритих слуханнях у п'ятницю.

Республіканці, які входять до складу Юридичного комітету Палати представників, пообіцяли Комі надати йому стенограму протягом 24 годин після цього. Комі також дозволять "оприлюднити стенограму повністю або частково".

"Комі і законодавці-республіканці досягли нової угоди за день до того, як адвокати повинні були з'явитися на судових слуханнях.

Суд мав винести постанову на прохання Комі про скасування порядку та припинення розгляду у Конгресі. Американські судді ніколи раніше не задовольняли такі прохання", - пише агентство.

"В основі цієї справи - відповідь на питання, чи може комітет примусити Комі таємно свідчити про розслідування ФБР щодо використання колишнім держсекретарем Гілларі Клінтон особистого сервера електронної пошти та про передбачувану змову президента Трампа з РФ", - йдеться у матеріалі.

Раніше газета The New York Times писала, що Трамп хотів наказати Мін'юсту відкрити справи та висунути звинувачення щодо його суперниці на президентських виборах 2016 року Гілларі Клінтон та екс-директора ФБР Джеймса Комі.

Під час президенської передвиборної кампанії 2016 року, в якій Трамп суперничав з Клінтон, тодішній директор ФБР Джеймс Комі оголосив, що агентство не знайшло підстав висувати кримінальні звинувачення проти кандидата в президенти від Демократичної партії.

У травні 2017 року Трамп звільнив Джеймса Комі з поста директора ФБР.

Як писало Reuters, в Мін'юсті причиною звільнення назвали закриття розслідування справи проти Гілларі Клінтон. Повідомлялося, що вона користувалася службовою поштою в особистих цілях.

Однак демократи вважають, що Комі був звільнений через розслідування ФБР втручання Росії в президентські вибори в США в 2016 році.