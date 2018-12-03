Екс-глава ФБР свідчитиме у Конгресі у справі втручання РФ у вибори
Колишній директор ФБР Джеймс Комі погодився дати свідчення на закритих слуханнях Конгресу США.
Про це повідомляє Reuters.
"Екс-глава ФБР Джеймс Комі в неділю відкликав судовий позов, поданий з метою анулювати повістку від Конгресу, що змушує його дати важливі свідчення про рішення відомства щодо розслідувань, які проводилися перед президентськими виборами 2016 року", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Комі погодився дати свідчення на закритих слуханнях у п'ятницю.
Республіканці, які входять до складу Юридичного комітету Палати представників, пообіцяли Комі надати йому стенограму протягом 24 годин після цього. Комі також дозволять "оприлюднити стенограму повністю або частково".
"Комі і законодавці-республіканці досягли нової угоди за день до того, як адвокати повинні були з'явитися на судових слуханнях.
Суд мав винести постанову на прохання Комі про скасування порядку та припинення розгляду у Конгресі. Американські судді ніколи раніше не задовольняли такі прохання", - пише агентство.
"В основі цієї справи - відповідь на питання, чи може комітет примусити Комі таємно свідчити про розслідування ФБР щодо використання колишнім держсекретарем Гілларі Клінтон особистого сервера електронної пошти та про передбачувану змову президента Трампа з РФ", - йдеться у матеріалі.
Раніше газета The New York Times писала, що Трамп хотів наказати Мін'юсту відкрити справи та висунути звинувачення щодо його суперниці на президентських виборах 2016 року Гілларі Клінтон та екс-директора ФБР Джеймса Комі.
Під час президенської передвиборної кампанії 2016 року, в якій Трамп суперничав з Клінтон, тодішній директор ФБР Джеймс Комі оголосив, що агентство не знайшло підстав висувати кримінальні звинувачення проти кандидата в президенти від Демократичної партії.
У травні 2017 року Трамп звільнив Джеймса Комі з поста директора ФБР.
Як писало Reuters, в Мін'юсті причиною звільнення назвали закриття розслідування справи проти Гілларі Клінтон. Повідомлялося, що вона користувалася службовою поштою в особистих цілях.
Однак демократи вважають, що Комі був звільнений через розслідування ФБР втручання Росії в президентські вибори в США в 2016 році.
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