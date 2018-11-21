Трамп хотів, щоб Мін'юст відкрив справи проти Клінтон і екс-глави ФБР Комі - NYT

Президент США Дональд Трамп хотів наказати Мін'юсту відкрити справи та висунути звинувачення щодо його суперниці на президентських виборах 2016 року Гілларі Клінтон та екс-директора ФБР Джеймса Комі.

Про це пише The New York Times з посиланням на 2 джерела, знайомі з ситуацією.

"Навесні Трамп заявив у Білому домі, що хоче наказати Мін'юсту про розслідування та висунути звинувачення щодо двох його політичних супротивників: Гілларі Клінтон і Джеймса Комі.

Адвокат Дональд Ф. Макган ІІ пояснив Трампу, що той не має повноважень наказувати прокурору", - йдеться у статті.

Макган розповів главі Білого дому, що вимога почати розслідування може спричинити звинувачення у зловживанні владою.

"Адвокат підготував доповідь для Трампа, у якій попереджав: якщо Трамп накаже Мін'юсту почати розслідування проти своїх суперників, він може зіткнутися з рядом наслідків, включно з можливим імпічментом", - пише NYT.

За словами джерела, Трамп після застережень продовжував приватно обговорювати це питання, включно з можливістю призначення спеціального представника у справах Клінтон і Комі.

Зазначається що американський президент висловлював розчарування щодо роботи директора ФБР Крістофера Рея через те, що тому не вдалося "більш агресивно розслідувати" справу Клінтон.

Представник Білого дому відмовився коментувати цю інформацію. Прес-секретар ФБР відмовилась коментувати критику Трампа в адресу глави ФБР.

"Незрозуміло, які звинувачення Трамп хотів вимагати від прокурорів. Раніше він звинуватив Комі, без доказів, у тому, що той незаконно отримав секретну інформацію, яку пізніше оприлюднив у меморандумі про відносини з президентом.

Документ не містив жодної секретної інформації", - підкреслює газета.

Адвокати Трампа також приватно звернулися до Міністерства юстиції у минулому році з проханням розслідувати неправильне використання з боку Комі вразливої ​​інформації уряду та за його роль у розслідуванні справи з електронною поштою Клінтон.

У Мін'юсті відхилили ці прохання.

Під час президенської передвиборної кампанії 2016 року, в якій Трамп суперничав з Клінтон, тодішній директор ФБР Джеймс Комі оголосив, що агентство не знайшло підстав висувати кримінальні звинувачення проти кандидата в президенти від Демократичної партії.

У травні 2017 року Трамп звільнив Джеймса Комі з поста директора ФБР.

Як писало Reuters, в Мін'юсті причиною звільнення назвали закриття розслідування справи проти Гілларі Клінтон. Повідомлялося, що вона користувалася службовою поштою в особистих цілях.

Однак демократи вважають, що Комі був звільнений через розслідування ФБР втручання Росії в президентські вибори в США в 2016 році.