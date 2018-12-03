Росіяни Гребенщиков і Биков не зможуть зіграти концерти в Україні

Російський співак і музикант Борис Гребенщиков переніс грудневі концерти "Акваріуму" в Україні на невизначений термін.

Також не зможе прочитати лекцію і виступити з віршами у Києві російський поет, публіцист і критик Дмитро Биков.

Про це вони написали у Facebook, хоча продаж квитків на їхні виступи ще відкрита і про скасування концертів офіційно не оголошено.

30 листопада стало відомо, що у зв'язку з запровадженням воєнного стану українські прикордонники не будуть пропускати громадян Росії чоловічої статі у віці 16-60 років за винятком випадків, коли ті їдуть із "гуманітарною метою" і можуть це довести.

Борис Гребенщиков написав тим, хто хотів прийти на українські концерти "Акваріуму" в грудні 2018 року: "На жаль, з причин форс-мажору, наш тур Україною зараз не може відбутися. Сподіваємося, що форс-мажор кане в Лету і ми повернемося до вас. Тому концерти не скасовуються, а переносяться на більш розумний час. Сподіваємося, що на червень".

Борис Гребенщиков мав виступити в Києві 8 грудня, в Одесі 10 грудня, у Запоріжжі 13 грудня, у Дніпрі 14 грудня і в Харкові 17 грудня.

Mash цитував PR-директора "Акваріуму" Максима Ланде про те, що Борис Гребенщиков планував відзначити серією концертів своє 65-річчя – але "учасники колективу потрапляють у вікову групу".

Дмитро Биков, який 15 грудня планував лекцію і виступ у Києві, описав ситуацію в поетичній формі:

"Увы мне, вольному повесе!

Забудь давнишнюю мечту:

Я не прочту стихов в Одессе

И лекций тоже не прочту.

В приморский град и Киев дивный

Зимою, как заведено,

Я ехал не за длинной гривной,

Но не допущен все равно…".

Не відома доля запланованого на 22 грудня київського концерту Андрія Макаревича зі джазовим проектом "Your 5", учасники якого молодші за 60 років. Самому Макаревичу 11 грудня виповниться 65 років.

Організатор зустрічі Grigorchyk RB на сторінці заходу написав: "Концерт буде. Все буде добре".

"Українська правда" намагається отримати коментар від компаній Concert.ua та Karabas.com, які продають квитки, дізнатися загальну кількість скасованих концертів і що робити з квитками тим, хто планував піти на них.