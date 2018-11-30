Україна не впускатиме росіян-чоловіків 16-60 років

Україна на час воєнного стану не пропускатиме на свою територію росіян чоловічої статі віком від 16-ти до 60 років за незначним винятком.

Винятком буде здійснення гуманітарної місії, як то прибуття на похорон, пролунало на нараді щодо посилення обороноздатності України за участю президента.

Голова Державної прикордонної служби України Петро Цигикал повідомив, що його відомство переведено 1-й рівень боєготовності, кордон охороняється за посиленим варіантом, наряди на кордоні з Російською Федерацією та анексованим Кримом посилено.

"Обмежено в'їзд іноземців – перш за все, громадян Російської Федерації. Здійснюється непропуск громадян Російської Федерації віком від 16-ти до 60 років, осіб чоловічої статі" – заявив він.

"Що стосується громадян України – ніяких обмежень не існує", – уточнив Цигикал.

"У разі виникнення обстановки гуманітарного характеру пропуск громадян Російської Федерації, які їдуть, наприклад, на похорон и чи з якоюсь іншою гуманітарною метою, ми пропускаємо", – додав голова Прикордонної служби.

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