Два грудневих концерти російського рок-гурту "Акваріум" перенесено на червень, концерти театру "Квартет І" перенесуть або скасують.

У разі скасування виступів кошти за придбані квитки повернуть, повідомив "Українській правді" маркетинг-директор Concert.ua Дмитро Чінь.

"Дійсно, ситуація не з простих. Ми переживаємо за обох клієнтів: і організаторів, і глядачів", – зазначив він.



"Наразі 2 концерти "Акваріум" перенесено на червень. (Квитків на концерти) Дмитра Бикова у нас в продажі не було. Концерти "Квартету І" буде скасовано або перенесено: організатор наразі приймає рішення", – повідомив він.

Чінь пояснив, що в разі скасування кошти повертаються клієнтам, в разі перенесення – квитки залишаються дійсними на нову дату.

Раніше російський співак Борис Гребенщиков написав, що грудневі концерти "Акваріуму" в Україні переносяться через "форс-мажор", імовірно, на червень.

Російський поет, публіцист і критик Дмитро Биков констатував, що не зможе приїхати до Києва 15 грудня.

Під питанням також концерт Андрія Макаревича зі джазовим проектом "Your 5", запланований у Києві на 22 грудня,

У зв'язку з запровадженням воєнного стану українські прикордонники не пропускають громадян Росії чоловічої статі у віці 16-60 років за винятком випадків, коли ті їдуть із "гуманітарною метою" і можуть це довести.

Відповідно до частини 2 статті 14-1 закону "Про торгово-промислові палати в Україні" форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, – загроза війни, збройний конфлікт або серйозна загроза такого конфлікту є серед них.

За висновком експерта, наданим Concert.ua, організатор заходу, в якому приймає участь громадянин Російської Федерації 16-60 років, повинен звернутися до торгово-промислові палати в Україні з проханням видати сертифікат про настання форс-мажорних обставин.

Цей документ дасть організатору право впродовж терміну дії форс-мажорних обставин уникнути відповідальності за неповернення клієнтам грошей.

Тобто глядачі не зможуть дорікнути організаторам за невиконання договору (непроведення заходу), якщо його не скасували, а перенесли на інший час у зв’язку із форс-мажором.

Якщо ж захід повністю скасують, то організатор має повернути кошти клієнту