Працівник Лук'янівського СІЗО отримав 5 років умовно за співпрацю з "торнадівцями"

Суд засудив до 5 років в'язниці умовно інспектора Лук'янівського СІЗО за допомогу колишнім бійцям спецроти міліції "Торнадо" в організації бунту і підготовці втечі.

Про це свідчить вирок Шевченківського суду від 16 листопада.

Випробувальний термін складає 1 рік.

Вказується, що "торнадівці" планували втечу у вересні 2018 року за допомогою альпіністського спорядження із території СІЗО. Пізніше, як зазначається у вироку, вони змінили план і намагалися отримати ключі до камер і дверей в ізоляторі.

Після того, як "торнадівці" взнали, що їх повинні етапувати в Луганську область, вони вирішили вчинити бунт і в такий спосіб не допустити цього.

"Так, для забезпечення досягнення спільного злочинного умислу ("торнадівці" – ред.)… перебуваючи на території СІЗО, схилили до пособництва шляхом погроз застосування насильства у підготовці і вчиненні організованою групою запланованих злочинів наступних працівників указаного СІЗО: інспектора відділу режиму і охорони лейтенанта внутрішньої служби, молодшого інспектора відділу режиму і охорони сержанта внутрішньої служби, та молодшого інспектора відділу режиму і охорони (денної зміни) прапорщика внутрішньої служби", - сказано у вироку.

Вказані працівники СІЗО повинні були передавати "торнадівцям" ключі від камер і прохідних дверей, заздалегідь підготовлені зброю і вибухівку.

Обвинувачуваний інспектор допоміг всім "торнадовцам" 9 серпня перейти в одну камеру і перенести туди зброю і саморобну вибухівку.

Як відомо, військова прокуратура повідомила про підозру чотирьом колишнім бійцям роти "Торнадо" та двом співробітникам Лук'янівського СІЗО у справі бунту "торнадівців".

9 серпня правоохоронці заявили, що екс-бійці батальйону "Торнадо" у Лук'янівському СІЗО вимагали в іноземця майно та готували заворушення, а потім влаштували збройний опір. Нібито в засуджених у камері були саморобні вибухові пакети, холодна зброя та пальне.

Київська поліція відкрила провадження щодо посягання на життя працівника правоохоронного органу.

З’ясувалося, що двоє співробітників Лук’янівського СІЗО могли допомогти засудженим екс-бійцям.

Пізніше у ГПУ повідомили, що правоохоронці провели обшуки у камерах "торнадівців" і знайшли прапор зі свастикою, дорогий алкоголь, саморобні бити, молотки, ножі, столярні інструменти, викрутки, мотузки, дерев’яні макети ножів тощо.