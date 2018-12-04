За час посиленого контролю кордону у зв'язку з введенням воєнного стану в 10 областях України прикордонники не пропустили 600 громадян Росії, а РФ не пропустила кілька десятків громадян України.

Голова Державної прикордонної служби України Петро Цигикал в інтерв'ю UATV 3 грудня спростував, що Росія не чинила заходи у відповідь.

"У перші дні на спільно охоронюваних кордонах із Російською Федерацією ми бачили повернення наших людей без пояснення причин. Це були групи до 40-50 осіб, які не могли проїхати. Не давали жодних документів про повернення", – сказав він.

"Якщо ми повертаємо людину, ми складаємо певний протокол, робимо позначку, що ця людина повертається, даємо її на руки. Тут ніякого правового поля у них немає. Без пояснення повертають наших громадян", – заявив Цигикал.

"Теж в основному це чоловіки. Сьогодні (3 грудня) з ранку було не пропущено близько 40 осіб – і тільки одна з них жінка, решта чоловіки", – зазначив глава ДПСУ.

"Користуючись нагодою, хотів би попередити і порекомендувати громадянам України таки обмежити в цей період поїздки до Російської Федерації. Інакше вони можуть зазнати дій як спеціальних служб, так і бути повернутими назад", – заявив він.

Цигикал повідомив: "Нами не пропущено понад 600 громадян Російської Федерації".

"Відвідування громадян РФ із введенням воєнного стану в країні зменшилося десь втричі: якщо раніше в'їжджали в Україну десь близько 5 тисяч громадян Російської Федерації, то сьогодні ми пропускаємо 1300 за добу", – уточнив він.

"Ми не говоримо, що ми так огульно підходимо до цієї ситуації, всіх розвертаємо ... Працюємо чітко в рамках законодавства", – заявив Цигикал.

За його словами, самі цифри говорять про ефективність непропуску.

"Громадян, які їдуть із дипломатичними паспортами, до хворих родичів, на проведення змагань чи культурних заходів – якщо є запрошення, цю категорію людей навіть від 16-ти до 60-ти ми пропускаємо", – сказав голова ДПСУ.

"Люди, яких ми не пропускаємо, – це, як правило, люди, які не можуть пояснити мету свого приїзду в Україну; або це люди, за якими вже є заборони (на в'їзд – ред.), можливо відвідували Крим раніше; або це люди, які мають прострочені вже терміни перебування на території України – 90 плюс 90 (днів), вони не можуть перебувати в цьому році, з початку наступного року вони можуть знову приїжджати до нас", – заявив він.

Цигикал підтвердив, що іноді не пропускають і жінок: "Жінка теж може бути завербована, може нести якусь загрозу".

"Існує таке поняття, як "контроль другої лінії" – ми здійснюємо опитування, є спеціальний опитувальник, із цими людьми працюють. Якщо ми бачимо, що є якась інформація щодо цієї людини, цієї жінки, вона не може пояснити мету приїзду – ми теж не пропускаємо. Але, як правило, це одиниці", – уточнив він.

За словами керівника прикордонників, в Україну намагаються в'їхати ті люди, які можуть займатися дестабілізацією всередині країни.

До переліку тих, кого пропускають, входять: "Представники дипломатичних структур; представники, які їдуть зі службовими паспортами або за економічними зв'язками; представники, які їдуть для проведення, можливо, змагань..."..

30 листопада Цигикал повідомив, що українські прикордонники не будуть пропускати в Україну громадян Росії чоловічої статі віком від 16-ти до 60 років – хіба що ті їхатимуть із "гуманітарною метою" і матимуть підтвердження цього.