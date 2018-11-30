У Росії відповіли на заборону в'їзду в Україну чоловікам-росіянам

Росія не буде відповідати дзеркально на обмеження з боку України на в'їзд в країну громадян РФ чоловічої статі у віці від 16 до 60 років.

Про це заявила на брифінгу в п'ятницю офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова, передає російський "Інтерфакс".

За її словами, "якщо хто-небудь спробує повторити дзеркально те, що відбувається зараз в Києві", то це може призвести до божевілля, а то і до колапсу.

Захарова вважає, що "кульбіти", які зараз видно з боку Києва, є "наслідком диких рухів керівництва країни".

Раніше глава Державної прикордонної служби України Петро Цигикал повідомив, що Україна на час військового стану не буде пропускати на свою територію росіян чоловічої статі у віці від 16 до 60 років з незначним винятком.

Винятком буде здійснення гуманітарної місії, як то прибуття на похорон.

Як повідомлялося, 25 листопада в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ брали на таран і відкривали вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України, яка наблизилась до Керченської протоки.

Росіяни захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками, 3 з них, за підтвердженою росіянами інформацією, отримали поранення.

26 листопада через збройний напад російських прикордонників на українських військових в Керченській протоці Верховна Рада затвердила указ президента Петра Порошенка про введення в 10 областях України воєнного стану.

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