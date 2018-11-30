Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Росії відповіли на заборону в'їзду в Україну чоловікам-росіянам

П'ятниця, 30 листопада 2018, 11:52
У Росії відповіли на заборону в'їзду в Україну чоловікам-росіянам

Росія не буде відповідати дзеркально на обмеження з боку України на в'їзд в країну громадян РФ чоловічої статі у віці від 16 до 60 років.

Про це заявила на брифінгу в п'ятницю офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова, передає російський "Інтерфакс".

За її словами, "якщо хто-небудь спробує повторити дзеркально те, що відбувається зараз в Києві", то це може призвести до божевілля, а то і до колапсу.

Захарова вважає, що "кульбіти", які зараз видно з боку Києва, є "наслідком диких рухів керівництва країни".

Раніше глава Державної прикордонної служби України Петро Цигикал повідомив, що Україна на час військового стану не буде пропускати на свою територію росіян чоловічої статі у віці від 16 до 60 років з незначним винятком.

Винятком буде здійснення гуманітарної місії, як то прибуття на похорон.

Як повідомлялося, 25 листопада в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ брали на таран і відкривали вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України, яка наблизилась до Керченської протоки.

Росіяни захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками, 3 з них, за підтвердженою росіянами інформацією, отримали поранення.

26 листопада через збройний напад російських прикордонників на українських військових в Керченській протоці Верховна Рада затвердила указ президента Петра Порошенка про введення в 10 областях України воєнного стану.

Читайте також Війна у Керченській протоці: таран, штурмовики та захоплення українських кораблів

Полонені моряки: де вони зараз, що на них чекає і як Україна буде їх звільняти

30 днів війни. Для чого в Україні запровадили воєнний стан

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяУкраїнаВоєнний стан
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Росія
Родинна фірма Сергія Бубки продає пальне окупантам – ЗМІ
Зять головного ракетобудівника Росії живе в Празі – ЗМІ
РФ звинуватила Туреччину й Україну в порушенні домовленостей через захисників "Азовсталі"
Останні новини
05:51
Російські війська відбили українські позиції на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
У Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено, від уламків постраждало 23 людини
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
Усі новини...
Реклама: