Ціна селфі на війні: бійців просять вимкнути геолокацію

Командування сил спеціальних операцій Збройних сил закликає військових відключати геолокацію в телефоні.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби командування ССО ЗСУ, розміщеному на Facebook.

"Шановні військові селфери! Пам’ятайте, що гарна світлина не варта вашого життя, життя друзів, рідних та близьких. Якщо не можете втриматись без фото, принаймні вимикайте ГЕОЛОКАЦІЮ", – йдеться в повідомленні.

Раніше Генеральний штаб Збройних Сил закликав громадян України не проводити фото, відео зйомку та он-лайн трансляцію та не публікувати у соціальних мережах відомості про місцезнаходження військової техніки, озброєння, майна та особового складу.

Також наголошувалось, що всі помічені безпілотні літальні апарати в районі проведення навчань, над військовими частинами, об’єктами та полігонами будуть збиватися.

Особи, які здійснюватимуть запуск або керуватимуть цими БПЛА, будуть затримані та притягнуті до відповідальності.