Через воєнний стан всі дрони над військовими об’єктами будуть збивати
Військові будуть збивати всі помічені безпілотні літальні апарати в районі проведення військових навчань, над військовими частинами, об’єктами та полігонами.
Про це 29 листопада повідомляє Міністерство оборони.
Зазначається, що осіб, які запусками або керували цими БПЛА, затримуватимуть й притягатимуть до "суворої відповідальності".
Такі заходи в Міноборони пояснюють законом "Про введення воєнного стану в Україні", законом "Про правовий режим воєнного стану" і наказом Міноборони "Про затвердження Переліку відомостей Міністерства оборони, які містять службову інформацію".
З 26 листопада по 26 грудня в 10 областях України вводиться воєнний стан. До переліку входять Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Луганська, Донецька, Сумська, Харківська, Чернігівська, Вінницька області.
Рада нацбезпеки і оборони доручила посилити охорону кордону з Росією та адміністративної межі з Кримом.
Підрозділи МВС перейшли у режим посиленого ведення служби — йдеться про Держприкордонслужбу, Нацгвардію, Нацполіцію та "надзвичайників".
Введено посилену охорону вокзалів, залізничних станцій, аеропортів, портів та інших об’єктів інфраструктури.
В областях, де запроваджено ВС, вибори до Об’єднаних територіальних громад не відбудуться в установлені терміни.
Введено заборону на зйомку пересування військових.
У Генштабі заявили, що ВС не передбачає конфіскації будь-якого приватного майна. Якщо трапляється щось подібне — потрібно звертатися до поліції.
Поштовхом до запровадження воєнного стану стало те, що 25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна й захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками, 3 з яких, за підтвердженою росіянами інформацією, отримали поранення.
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