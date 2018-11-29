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Через воєнний стан всі дрони над військовими об’єктами будуть збивати

Четвер, 29 листопада 2018, 12:11

Військові будуть збивати всі помічені безпілотні літальні апарати в районі проведення військових навчань, над військовими частинами, об’єктами та полігонами.

Про це 29 листопада повідомляє Міністерство оборони.

Зазначається, що осіб, які запусками або керували цими БПЛА, затримуватимуть й притягатимуть до "суворої відповідальності".

Такі заходи в Міноборони пояснюють законом  "Про введення воєнного стану в Україні", законом "Про правовий режим воєнного стану" і наказом Міноборони "Про затвердження Переліку відомостей Міністерства оборони, які містять службову інформацію".

З 26 листопада по 26 грудня в 10 областях України вводиться воєнний стан. До переліку входять Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Луганська, Донецька, Сумська, Харківська, Чернігівська, Вінницька області.

Рада нацбезпеки і оборони доручила посилити охорону кордону з Росією та адміністративної межі з Кримом.

Підрозділи МВС перейшли у режим посиленого ведення служби — йдеться про Держприкордонслужбу, Нацгвардію, Нацполіцію та "надзвичайників".

Введено посилену охорону вокзалів, залізничних станцій, аеропортів, портів та інших об’єктів інфраструктури.

В областях, де запроваджено ВС, вибори до Об’єднаних територіальних громад не відбудуться в установлені терміни.

Введено заборону на зйомку пересування військових.

У Генштабі заявили, що ВС не передбачає конфіскації будь-якого приватного майна. Якщо трапляється щось подібне — потрібно звертатися до поліції.

Поштовхом до запровадження воєнного стану стало те, що 25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна й захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками, 3 з яких, за підтвердженою росіянами інформацією, отримали поранення.

Читайте також 30 днів війни. Для чого в Україні запровадили воєнний стан

Що таке воєнний стан, як він може вплинути на майбутні вибори, роботу ЗМІ і мої права?

Українська правда

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Теми: Воєнний станМіноборониУкраїна
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