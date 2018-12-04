На Донбасі загинув український боєць

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Вівторок, 4 грудня 2018, 13:00

В зоні проведення бойових дій на Донбасі у вівторок загинув український військовий 1993-го року народження.

Про це у вівторок повідомляє Міноборони.

"Із сумом повідомляємо, що від початку цієї доби російська збройна агресія забрала життя ще одного Українського героя, 1993 р.н", - повідомили у відомстві.

Також повідомляється, що один військовий отримав поранення.

"З опівночі, станом на 12.00, в районі відсічі та стримування збройної агресії Росії на території Донецької та Луганської областей зафіксовано 4 порушення режиму тиші з боку російсько-окупаційних військ", - сказано в повідомленні.

Вказується, що з 9:00 бойовики вели обстріл зі стрілецької зброї поблизу Новозванівки на Луганському напрямку.

"Окрім цього, з 09.30 розпочалися ворожі обстріли на Донецькому напрямку. Окупанти випустили по декілька мін з мінометів калібру 82 мм в районі Водяного та Широкиного. Також поблизу Водяного ворог вів вогонь з озброєння БМП та стрілецької зброї", - повідомили в Міноборони.

Вранці 4 грудня в міноборони повідомили, що минулої доби в районі проведення ООС окупанти 14 разів відкривали вогонь по позиціях українських  військ, зокрема, зафіксовано і 4 випадки застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами.

Українська правда

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Теми: Донбас ООС війна Росія
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