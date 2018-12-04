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Януковичу може знадобитися лікування в Ізраїлі – адвокат

Вівторок, 4 грудня 2018, 15:59

Звинуваченому в зраді екс-президенту Віктору Януковичу, який травмував ногу 17 листопада, може знадобитися лікування в Ізраїлі.

Про це за результатами візиту в Росію повідомляє 4 грудня його адвокат Олександр Горошинський у Facebook.

Адвокат зазначає, що приїхав в Москву з питання планованого судового засідання 5-го грудня, але зміг зустрітися тільки з лікарем Януковича.

 

"На жаль, зустрітися з Віктором Федоровичем особисто не вдалося. Вийшло лише побачитися з запрошеним лікарем з Ізраїлю - відомим хірургом Еялем Аттіасом, якого запросили для проведення більш поглиблених консультацій щодо подальшої тактики лікування", – повідомляє Горошинський, який наводить також слова лікаря.

"За результатами нашого візиту і огляду можу сказати, що травма дуже серйозна.

На мій погляд, необхідні додаткові обстеження, щоб прийняти рішення про доцільність оперативного втручання, можливо і не одного. Ми б хотіли робити подальші обстеження і лікування в нашій клініці в Ізраїлі", – цитує Аттіаса адвокат.

За словами лікаря, таку можливість "обговорюватимуть з пацієнтом і, найімовірніше, організовуватимуть його переїзд"

Горошинський заявив, що передані йому доктором Аттіасом документи негайно подасть в Оболонський суд після повернення в Україну.

18 листопада РосЗМІ поширили інформацію про те, що Янукович був госпіталізований "в нерухомому стані з підозрою на травму хребта і травму коліна, які він отримав під час гри в теніс на одному з підмосковних кортів".

Оболонський районний суд Києва, якому залишилося вислухати заключне слово Януковича, в зв'язку з заявою захисту щодо травми підзахисного переніс засідання на 5 грудня.

Головуючий суддя Владислав Дев'ятко заявив, що обвинувачений у державній зраді екс-президент зможе виступити в суді з останнім словом сидячи або лежачи.

Як повідомлялось, Україна наразі безуспішно домагається від ізраїльської сторони передачі колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького, який отримав громадянство Ізраїлю.

Українська правда

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