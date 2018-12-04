Януковичу може знадобитися лікування в Ізраїлі – адвокат

Звинуваченому в зраді екс-президенту Віктору Януковичу, який травмував ногу 17 листопада, може знадобитися лікування в Ізраїлі.

Про це за результатами візиту в Росію повідомляє 4 грудня його адвокат Олександр Горошинський у Facebook.

Адвокат зазначає, що приїхав в Москву з питання планованого судового засідання 5-го грудня, але зміг зустрітися тільки з лікарем Януковича.

"На жаль, зустрітися з Віктором Федоровичем особисто не вдалося. Вийшло лише побачитися з запрошеним лікарем з Ізраїлю - відомим хірургом Еялем Аттіасом, якого запросили для проведення більш поглиблених консультацій щодо подальшої тактики лікування", – повідомляє Горошинський, який наводить також слова лікаря.

"За результатами нашого візиту і огляду можу сказати, що травма дуже серйозна.

На мій погляд, необхідні додаткові обстеження, щоб прийняти рішення про доцільність оперативного втручання, можливо і не одного. Ми б хотіли робити подальші обстеження і лікування в нашій клініці в Ізраїлі", – цитує Аттіаса адвокат.

За словами лікаря, таку можливість "обговорюватимуть з пацієнтом і, найімовірніше, організовуватимуть його переїзд"

Горошинський заявив, що передані йому доктором Аттіасом документи негайно подасть в Оболонський суд після повернення в Україну.