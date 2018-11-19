Янукович зможе сказати останнє слово у суді сидячи чи лежачи

Обвинувачений в державній зраді екс-президент Віктор Янукович зможе виступити у суді з останнім словом сидячи або лежачи 5 грудня.

Про це на засіданні 19 листопада заявив головуючий суддя Владислав Дев'ятко.

Він задовольнив клопотання захисту про перенесення засідання у зв’язку з травмою Януковича.

"Якщо обвинувачений Віктор Янукович до визначеної судом дати не зможе вилікуватися, суд не вважатиме зневагою чи проявом неповаги до суду, якщо Віктор Федорович Янукович виступить у суді з останнім словом сидячи чи лежачи на лікарняному ліжку, якщо здоров'я не зможе йому дозволити перед судом стояти", - сказав Дев'ятко.

Суддя спершу планував провести наступне засідання 3 грудня.

Але адвокат, посилаючись на медичну довідку Януковича, де вказано, що лікування триватиме 2-3 тижні, просив дати обвинуваченому рівно 3 тижні, які спливають 5 грудня.

"Справа є непересічною, справа є публічною, висвітлюється у ЗМІ, вибачте, виступати лежачи…", - сказав адвокат Олександр Горошинський.

"Задля забезпечення права на захист Віктора Януковича, суд оголошує перерву на 9 ранку 5 грудня", - сказав Дев'ятко.

На початку засідання адвокат Горошинський розповів, що 17 листопада бачився з підзахисним у Росії і з'ясував, що Янукович не може "самостійно пересуватися і навіть вставати з ліжка".

У зв’язку з цим він просив перенести судове засідання до моменту одужання Януковича.

Горошинський також клопотав про допит екс-міністра енергетики і вугільної промисловості України Едуарда Ставицького і про звернення суду до лікарні для отримання чіткого діагнозу його підзахисного та точного строку лікування.

""Єдине що можу сказати, що у результаті травми Віктор Янукович отримав травму хребта та суглоба", - сказав адвокат.

На це суддя відповів, що не терпітиме у суді брехні.

"Не можу допустити відвертої брехні. Суд вимушений констатувати, що жодного слова про травму хребта у довідці немає, жодного словам про лангетку хребта немає", - сказав Дев'ятко.

Він також відмовив у допиті Ставицького.

"Суд просить захисників не перетворювати судовий процес на цирк. Ви є адвокатами, ви прекрасно знаєте, що не можете витягувати кроликів з капелюха. У нас стадія останнього слова. Допити закінчились. Ви прекрасно знаєте, що можна повернутись до допитів лише на основі останнього слова, якщо він повідомить якісь подробиці, які не були раніше досліджені", - сказав Дев'ятко.

Нагадаємо, 19 листопада в Оболонському райсуді Києва мало відбутися чергове засідання у справі Януковича, де той мав виступити з останнім словом.

Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.111 (державна зрада), ч.5 ст.27 ч.3 ст.110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України) та ч.5 ст.27 ч.3 ст.437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

Стадію дебатів у судовому розгляді завершено.

Екс-президент просив суд забезпечити його участь у судових дебатах шляхом відеоконференцзв'язку і з адвокатом, для реєстрації якого в якості іноземного адвоката в Росії потрібен 1 місяць.

18 листопада росЗМІ поширили інформацію, що Януковича було госпіталізовано "у знерухомленому стані з підозрою на травму хребта і травму коліна, які він отримав під час гри в теніс на одному з підмосковських кортів".

Зазначається, що Януковича відправили до реанімації НДІ Швидкої допомоги ім.Скліфосовського, а потім перевели до приватної клініки.

18 листопада захисники обвинуваченого повідомили, що Янукович не прийде на суд з останнім словом, бо в нього "важка травма".