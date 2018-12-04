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Росія заблокувала обмін на Донбасі

Вівторок, 4 грудня 2018, 16:15

Російська сторона заблокувала обговорення звільнення українських військових і цивільних з окупованих районів Донецької і Луганської області до новорічних і різдвяних свят.

Про це за підсумками засідання Тристоронньої контактної групи повідомила уповноважена з мирного врегулювання конфлікту в ОРДЛО Ірина Геращенко у Facebook.

"Ми передали конкретні списки і пропозиції в форматі 23/23 і 66/19 з пропозицією провести звільнення наших військових і цивільних з ОРДЛО до новорічних і різдвяних свят. Ми готові повторити минулорічний успіх і провести черговий етап звільнення 27 грудня", - написала вона.

Нардеп заявила, що Росія відмовилися від ініціативи України і зірвала цю пропозицію, тому наразі це питання заблоковане.

Водночас гуманітарна група узгодила дату і місце переміщення засуджених, не пов‘язаних з конфліктом на Донбасі.

"Ці люди здійснили злочин, але вони теж громадяни України, і мають право відбувати покарання на території, контрольовані українською владою", - написала Геращенко.

Вона зазначила, що близько 1000 засуджених прагнуть сидіти в українських тюрмах, але наразі домовлено про переміщення більше 60 з них.

За словами Геращенко, Росія також заблокувала обговорення військової провокації на Азові, під час якої ФСБ РФ взяли в полон 24 українських моряків.

Нардеп зауважила, що Росія має негайно звільнити моряків без всяких передумов і обмінів.

В минулому році 27 грудня українська сторона отримала 73 заручників, які знаходились в полоні на окупованій частині Донбасу.

Українська правда
Теми: РосіяДНРЛНРМінські угодиОРДЛО
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