У eBay обіцяють прибрати з сайту товари з символікою "ДНР" та "ЛНР"

643 перегляди
Вівторок, 4 грудня 2018, 23:47

Компанія eBay пообіцяла зняти зі свого сайту товари з символікою терористичних угрупувань "ДНР" та "ЛНР".

Про це повідомляє прес-служба посольства України у США.

"За результатами звернення посла України в США Валерія Чалого до керівництва компанії eBay Inc. із закликом зняти з веб-сайту ebay.com товари з символікою терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР" посольство отримало офіційну відповідь, в якій чітко зазначено, що компанія здійснить необхідні заходи та прибере зі свого веб-сайту згадану продукцію, оскільки ці дві організації включені до санкційних списків США та ЄС, а гроші, отримані від продажу вказаних товарів, можуть бути використані для їх фінансової підтримки", – йдеться у повідомленні.

У посольстві додали, що очікують на відповідні кроки від Amazon Inc.

В листопаді посольство України в США звернулося до Amazon та eBay із закликом зняти з сайтів товари з символікою терористичних угруповань.

Як повідомлялось, в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун закликала долучитися до флешмобу проти всесвітньо відомого інтернет-магазину Amazon.com, на платформі якого продаються товари з символікою терористичної організації "ДНР".

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: інтернет США
powered by lun.ua
По темі
За блогера Барабошка внесли 3 мільйони гривень застави 3 грудня 2018, 11:23
Суд заарештував блогера Барабошка: застава 3 мільйони 30 листопада 2018, 14:54
Україна опинилася серед країн, де Wi-Fi швидше мобільного інтернету 28 листопада 2018, 20:58
Усі новини
Головні новини
На Донбасі можуть оголосити "новорічне" перемир'я - Сайдік
Адвокат сім'ї Гандзюк: Луценко шкодить слідству
Новини дня: збитки Приватбанку, думка Авакова про Одесу та суд в РФ над охоронцем Яроша
РФ надала інформацію про стан та умови утримання полонених моряків
Усі новини
Фото

Милі фото собаки Буша-старшого, що підкорили мережу

історія

Як насправді виглядала Нефертіті