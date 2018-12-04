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У eBay обіцяють прибрати з сайту товари з символікою "ДНР" та "ЛНР"

Вівторок, 4 грудня 2018, 22:47

Компанія eBay пообіцяла зняти зі свого сайту товари з символікою терористичних угрупувань "ДНР" та "ЛНР".

Про це повідомляє прес-служба посольства України у США.

"За результатами звернення посла України в США Валерія Чалого до керівництва компанії eBay Inc. із закликом зняти з веб-сайту ebay.com товари з символікою терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР" посольство отримало офіційну відповідь, в якій чітко зазначено, що компанія здійснить необхідні заходи та прибере зі свого веб-сайту згадану продукцію, оскільки ці дві організації включені до санкційних списків США та ЄС, а гроші, отримані від продажу вказаних товарів, можуть бути використані для їх фінансової підтримки", – йдеться у повідомленні.

У посольстві додали, що очікують на відповідні кроки від Amazon Inc.

В листопаді посольство України в США звернулося до Amazon та eBay із закликом зняти з сайтів товари з символікою терористичних угруповань.

Як повідомлялось, в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун закликала долучитися до флешмобу проти всесвітньо відомого інтернет-магазину Amazon.com, на платформі якого продаються товари з символікою терористичної організації "ДНР".

Українська правда
Теми: інтернетСША
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