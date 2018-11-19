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Супрун запустила флешмоб проти Amazon: продає символіку "ДНР"

Понеділок, 19 листопада 2018, 17:15
Супрун запустила флешмоб проти Amazon: продає символіку ДНР

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун закликає долучитися до флешмобу проти всесвітньо відомого інтернет-магазину Amazon.com, на платформі якого продаються товари з символікою терористичної організації "ДНР".

Про це вона повідомила у Facebook.

"Amazon.com — глобальна торговельна онлайн-платформа продає товари з символікою самопроголошеної терористичної республіки "ДНР". Пропоную влаштувати флешмоб в соцмережах та на пошті генерального директора Amazon Джеффа Безоса", - пише Супрун.

Очільниця МОЗ закликає відправити Безосу повідомлення про те, що його компанія допомагає спонсорувати тероризм.

"Адреса: jeff@amazon.com. Вимагайте зупинити продаж товарів, що підсилює гібридну війну Росії проти цивілізованого світу", - пропонує чиновниця.

Вона нагадала, що війна, яку Росія веде на сході України, вже забрала понад 10 тисяч життів, а прапор "ДНР" — це символ тероризму, репресій, смерті та окупації.

"Кожен має усвідомлювати, що підтримуючи країну агресора і терористичні організації, які вона спонсорує, він підтримує війну та смерть", - наголосила Супрун.

Українська правда
Теми: ОРДЛОСупрунінтернетторгівля
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