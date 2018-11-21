Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Посольство України в США звернулося до Amazon із закликом зняти товари з символікою "ДНР"

Середа, 21 листопада 2018, 06:20
Посольство України в США звернулося до Amazon із закликом зняти товари з символікою ДНР

Посольство України в США звернулося до засновника всесвітньо відомого інтернет-магазину Amazon.com Джеффа Безоса "із наполегливим закликом" зняти з веб-сайту товари з символікою "ДНР".

Про це повідомляє посольство України в США на сторінці у Facebook.

"Ми звертаємося у зв'язку з тим, що увагу посольства та українського суспільства привернуло те, що на сайті Amazon.com продаються товари із символікою так званої Донецької Національної Республіки", - йдеться у зверненні.

"Ми переконані, що продаж товарів із символікою "ДНР" - терористичної організації, проти агресивної поведінки якої виступає міжнародна спільнота і США зокрема, не несе жодних "меседжів" до миру та поваги до людського життя, а підтримує пропаганду РФ проти територіальної цілісності України", - наголосили у посольстві.

"Я переконаний, що вилучення зазначених товарів з сайту Amazon.com відновить високу репутацію інтернет-магазину, визнаного споживачами з усього світу, у тому числі мільйонами українців", - підкреслив посол України у США Валерій Чалий.

Крім цього, посольство звернулося до керівництва компанії eBay Inc. "щодо вжиття аналогічних заходів" стосовно продукції з символікою так званих "ЛНР" та "ДНР".

Як повідомлялось, в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун закликала долучитися до флешмобу проти всесвітньо відомого інтернет-магазину Amazon.com, на платформі якого продаються товари з символікою терористичної організації "ДНР".

Українська правда
Теми: МЗСінтернетторгівляДНРСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
МЗС
"Жорсткі заходи у відповідь": Росія відреагувала на удари по Москві та Криму
Польща викличе посла Росії після маячні Путіна про Сталіна і польські землі
Віцеспікера парламенту Болгарії знайшли в "Миротворці": голова МЗС поговорила з послом України
Останні новини
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено, від уламків постраждало 23 людини
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
Усі новини...
Реклама: