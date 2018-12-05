Порошенко назвав дату об’єднавчого собору українських церков  

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Середа, 5 грудня 2018, 09:51

15 грудня відбудеться об’єднавчий собор щодо української автокефалії.

Про це заявив президент Петро Порошенко, виступаючи на Форумі місцевого самоврядування у Києві.

"Я радий оприлюднити дату об’єднуючого собору, який має проголосити створення автокефальної помісної православної церкви в Україні. Цей собор затвердить її статут – нашої нової церкви. Це собор о бере предстоятеля", – сказав він..

"Собор відбудеться 15 грудня 2018 року в Святій Софії, яка протягом століть була центром православного українського релігійного життя", – повідомив Порошенко

"Його всесвятість вселенський патріарх Варфоломій поінформував мене, що підписав відповідні листи із запрошеннями ієрархам Української православної церкви Київського патріархату, Української автокефальної православної церкви та ієрархам Української православної церкви Московського патріархату – з запрошенням взяти участь у цій надзвичайно важливій історичній події", – додав президент.

Олена Рощенко, УП

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Теми: церква релігія Порошенко томос
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