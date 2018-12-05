Порошенко назвав дату об’єднавчого собору українських церков  

15 грудня відбудеться об’єднавчий собор щодо української автокефалії.

Про це заявив президент Петро Порошенко, виступаючи на Форумі місцевого самоврядування у Києві.

"Я радий оприлюднити дату об’єднуючого собору, який має проголосити створення автокефальної помісної православної церкви в Україні. Цей собор затвердить її статут – нашої нової церкви. Це собор обере предстоятеля", – сказав він..

"Собор відбудеться 15 грудня 2018 року в Святій Софії, яка протягом століть була центром православного українського релігійного життя", – повідомив Порошенко

"Його всесвятість вселенський патріарх Варфоломій поінформував мене, що підписав відповідні листи із запрошеннями ієрархам Української православної церкви Київського патріархату, Української автокефальної православної церкви та ієрархам Української православної церкви Московського патріархату – з запрошенням взяти участь у цій надзвичайно важливій історичній події", – додав президент.

Він також сказав, що "1300 років тому ми охрестилися…, 332 роки тому Москва анексувала Київську метрополію, 100 років тому влада Української народної республіки вперше поставила на порядок денний питання про автокефалію, але в той час не втримала державність" – і 27 років тому поновилася боротьба українців за власну церкву.

"4,5 роки тому ми активізували діалог зі вселенським патріархом – і маємо тепер три фундаментальних рішення", – сказав Порошенко

"По-перше ,вселенський патріарх та Синод відкинули претензії Російської православної церкви на Україну як нібито канонічну території РПЦ. Друге: вони прийняли і підтвердили рішення надати автокефалію Православній церкві України. І по-третє, вони підготували томос", – уточнив він.

"Тепер колосальна відповідальність лягає на ієрархів українських церков – для того, щоб у мирі й злагоді, у дусі християнської любові, у дусі патріотизму провести Собор, обрати предстоятеля, який поїде до Константинополя і отримає томос", – сказав також Порошенко.

Зазначимо, що Об'єднавчий собор передує створенню єдиної української православної церкви, чому намагалася завадити Російська православна церква.

На Соборі мають обрати предстоятеля помісної церкви, ухвалити її статут. Після цього обраний голова церкви отримає томос про автокефалію від вселенського патріарха, для чого вирушить до Стамбула.

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