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УАПЦ не висуватиме свого кандидата на главу нової церкви

Середа, 5 грудня 2018, 21:58
УАПЦ не висуватиме свого кандидата на главу нової церкви

Кандидатура на пост предстоятеля майбутньої помісної православної церкви від Української автокефальної православної церкви не подаватиметься.

Про це в ефірі "Громадського" розповів архієпископ Чернівецький та Хотинський УАПЦ владика Герман.

"По ідеї, кожен єпископ може стати предстоятелем (єдиної помісної церкви – ред). Ніхто з єпископів (УАПЦ – ред), починаючи з предстоятеля нашої церкви, не збирається виставляти свою кандидатуру. Але я готовий голосувати за іншого кандидата", — сказав владика Герман.

За його словами, наразі ані він, ані інші єпископи ще не отримали від Вселенського патріархату запрошення на об’єднавчий собор, на якому обиратимуть голову помісної церкви.

Вранці 5 грудня президент Петро Порошенко заявив, що 15 грудня відбудеться об’єднавчий собор щодо української автокефалії. 

"Українська правда" у Threads

Теми: церкватомос
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