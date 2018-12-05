УАПЦ не висуватиме свого кандидата на главу нової церкви

Кандидатура на пост предстоятеля майбутньої помісної православної церкви від Української автокефальної православної церкви не подаватиметься.

Про це в ефірі "Громадського" розповів архієпископ Чернівецький та Хотинський УАПЦ владика Герман.

"По ідеї, кожен єпископ може стати предстоятелем (єдиної помісної церкви – ред). Ніхто з єпископів (УАПЦ – ред), починаючи з предстоятеля нашої церкви, не збирається виставляти свою кандидатуру. Але я готовий голосувати за іншого кандидата", — сказав владика Герман.

За його словами, наразі ані він, ані інші єпископи ще не отримали від Вселенського патріархату запрошення на об’єднавчий собор, на якому обиратимуть голову помісної церкви.

Вранці 5 грудня президент Петро Порошенко заявив, що 15 грудня відбудеться об’єднавчий собор щодо української автокефалії.