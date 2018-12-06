Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти знову відправили політв'язня Панова з Криму до РФ – адвокат

Четвер, 6 грудня 2018, 12:01

Громадянина України Євгена Панова, засудженого до восьми років колонії суворого режиму у справі "українських диверсантів", етапували з окупованого Криму до Росії.

Про це повідомляє адвокат Ольга Дінзе.

Зокрема у відповідь на повідомлення активістів про те, що Панову принесли передачу в СІЗО Сіферополя, вона написала:

"Дякую за передачу! Він її отримав, але з'їсти не встигне. Вранці поїхав по етапу чомусь знову в Краснодар".

Напередодні родичі засудженого Панова повідомили, що його етапували до СІЗО Сімферополя.

"На даний момент невідомо, з якими процесуальними діями пов'язане переміщення Панова. У родичів та адвоката українця поки що немає можливості з ним зв'язатися, оскільки він перебуває на карантині", - йшлося у повідомленні.

25 жовтня Верховний суд Росії визнав законним вирок громадянину України Євгену Панову, засудженому до восьми років колонії суворого режиму нібито за підготовку диверсій в окупованому Криму.

ФСБ Росії в серпні 2016 року оголосила про затримання в анексованому Криму групи "українських диверсантів", які нібито готували теракти на півострові.

Російські спецслужби стверджують, що затримані Євген Панов і Андрій Захтей були членами "групи диверсантів", яка нібито планувала вчинити теракти на об'єктах туристичної та соціальної інфраструктури півострова.

Влада України заперечує російські звинувачення на адресу українців і називає їх "провокацією" російських спецслужб.

Теми: політв'язні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, є постраждалі

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
політв'язні
Звільнений політв’язень Захтей поскаржився на відсутність допомоги від влади
Політв'язень Захтей виїхав з Росії: був у неволі понад 6 років
Політв’язнів із Сімферополя переводять у секретне СІЗО в Чонгарі на межі з Кримом
Останні новини
07:14
Повітряні сили повідомили про збиті російські ракети і "Шахеди": 20 з 20
06:33
Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 51 людини 
05:51
Російські війська відбили кілька українських позицій на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
У Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновленоПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
Усі новини...
Реклама: