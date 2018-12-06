Окупанти знову відправили політв'язня Панова з Криму до РФ – адвокат

Громадянина України Євгена Панова, засудженого до восьми років колонії суворого режиму у справі "українських диверсантів", етапували з окупованого Криму до Росії.

Про це повідомляє адвокат Ольга Дінзе.

Зокрема у відповідь на повідомлення активістів про те, що Панову принесли передачу в СІЗО Сіферополя, вона написала:

"Дякую за передачу! Він її отримав, але з'їсти не встигне. Вранці поїхав по етапу чомусь знову в Краснодар".

Напередодні родичі засудженого Панова повідомили, що його етапували до СІЗО Сімферополя.

"На даний момент невідомо, з якими процесуальними діями пов'язане переміщення Панова. У родичів та адвоката українця поки що немає можливості з ним зв'язатися, оскільки він перебуває на карантині", - йшлося у повідомленні.

25 жовтня Верховний суд Росії визнав законним вирок громадянину України Євгену Панову, засудженому до восьми років колонії суворого режиму нібито за підготовку диверсій в окупованому Криму.

ФСБ Росії в серпні 2016 року оголосила про затримання в анексованому Криму групи "українських диверсантів", які нібито готували теракти на півострові.

Російські спецслужби стверджують, що затримані Євген Панов і Андрій Захтей були членами "групи диверсантів", яка нібито планувала вчинити теракти на об'єктах туристичної та соціальної інфраструктури півострова.

Влада України заперечує російські звинувачення на адресу українців і називає їх "провокацією" російських спецслужб.