Росія відправила до окупованого Криму озброєний "до зубів" ракетний корабель

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Четвер, 6 грудня 2018, 13:41

З Новоросійська переправляють для постійної дислокації в окупований Севастополь новий малий ракетний корабель (МРК) Чорноморського флоту "Орехово-Зуєво".

Про це повідомляє прес-служба Чорноморського флоту РФ.

Зазначається, що корабель пройшов держвипробування.

Повідомляється, що ракетний корабель "Орехово-Зуєво" є багатоцільовим кораблем, оснащеним сучасними зразками артилерійського, ракетного, протидиверсійного, зенітного і радіотехнічного озброєння.

 

За даними прес-служби Чорноморського флоту РФ, кораблі даного проекту мають збільшена водотоннажність і обладнані новітньою високоточною ракетною зброєю великої дальності - універсальним ракетним комплексом "Калібр-НК", призначеним для ураження морських і берегових цілей.

Як повідомлялося, 25 листопада поблизу Керченської протоки в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ відкрили вогонь по корабельній групі ВМС України. Росіяни поранили 6 українських військовослужбовців і захопили 3 кораблі.

Згодом Сполучені Штати почали підготовку до направлення в Чорне море військового корабля через напруженість в регіоні після захоплення Росією українських кораблів з екіпажами.

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Українська правда

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Теми: Росія Крим окупація кораблі
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