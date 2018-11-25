Бабін: Росіяни застосували зброю по кораблях України, є поранений

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Неділя, 25 листопада 2018, 20:29

Проти корабля ВМС ЗС України під час виходу з Керченської протоки росіяни застосували зброю, є поранений. 

Про це ввечері 25 листопада повідомив постійний представник президента України в АР Крим Борис Бабін. 

"На борту є поранений. Сили ВМС ЗСУ розгортають заходи допомоги. До того росіяни погрожували застосуванням зброї під час виходу кораблів ВМС з так окупованого ними ''територіального моря РФ'' біля Криму", - зазначив він. 

"Наразі збройні сили держави-агресора здійснюють захоплення катерів ВМС України", - додав згодом за кілька хвилин Бабін.

Українська правда
Теми: Азовське море Росія жертви
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