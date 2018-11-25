Проти корабля ВМС ЗС України під час виходу з Керченської протоки катери Прикордонної служби ФСБ РФ застосували зброю, є поранений.

Про це ввечері 25 листопада станом на 20:33 повідомили у прес-центрі Командування ВМС ЗСУ.

"Після виходу з 12-мильної зони катери ПС ФСБ РФ відкрили вогонь по корабельній групі Військово-Морських Сил ЗС України. Пошкоджено малий броньований артилерійський катер "Бердянськ". Катер втратив хід, є поранений. Зброя застосовується на ураження", - повідомили у ВМС.

Про застосування зброї проти українських ВМС повідомив постійний представник президента України в АР Крим Борис Бабін.

"На борту є поранений. Сили ВМС ЗСУ розгортають заходи допомоги. До того росіяни погрожували застосуванням зброї під час виходу кораблів ВМС з окупованого ними ''територіального моря РФ'' біля Криму", - зазначив він.

"Наразі збройні сили держави-агресора здійснюють захоплення катерів ВМС України", - додав згодом за кілька хвилин Бабін.

За даними джерел УП в МЗС, наразі відбуваються екстренні консультації керівництва нашого дипломатичного відомства з ЄС та НАТО.

На запитання, чи насправді йдеться про захоплення українських кораблів, співрозмовник відповів: "Поки ні, але ситуація досить серйозна".



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"Буксир, таран і російські винищувачі. Що відбувається біля Керченського мосту"

Зранку 25 листопада Військово-морські сили ЗСУ повідомили, що прикордонні кораблі РФ "здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України": російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксиру.

У "прикордонному управлінні ФСБ по Криму" заявили, що три кораблі Військово-морських сил України перетнули державний кордон Росії. Згодом росіяни заборонили прохід цивільних суден через Керченську протоку.

Командувач ВМС ЗСУ Ігор Воронченко повідомив, що екіпажі українських кораблів, які очікують можливості перетнути Керченську протоку, перебувають у бойовій готовності і готові до можливої висадки російського десанту. Воронченко оцінив обстановку біля Керченської протоки як "складну й напружену".

В українському МЗС заявили, що провокативні дії з боку РФ у Чорному та Азовському морях "перейшли межу і стали агресивними".

У свою чергу у ВМС заявили, що військові кораблі України користуються свободою судноплавства у Керченській протоці та Азовському морі, отже можуть здійснювати прохід через Керченську протоку у будь який час за умови дотримання безпеки судноплавства.

Станом на 19:00 Командування ВМС ЗС України повідомило, що російські кораблі та катери розпочали переслідування корабельної групи Військово-морських сил Збройних сил України та в ультимативній формі вимагають зупинитися під загрозою застосування зброї.

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