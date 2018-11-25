Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ВМС: РОСІЯНИ НА АЗОВІ Б'ЮТЬ НА УРАЖЕННЯ, Є ПОРАНЕНИЙ

Неділя, 25 листопада 2018, 19:29
ВМС: РОСІЯНИ НА АЗОВІ Б'ЮТЬ НА УРАЖЕННЯ, Є ПОРАНЕНИЙ

Проти корабля ВМС ЗС України під час виходу з Керченської протоки катери Прикордонної служби ФСБ РФ застосували зброю, є поранений. 

Про це ввечері 25 листопада станом на 20:33 повідомили у прес-центрі Командування ВМС ЗСУ.

"Після виходу з 12-мильної зони катери ПС ФСБ РФ відкрили вогонь по корабельній групі Військово-Морських Сил ЗС України. Пошкоджено малий броньований артилерійський катер "Бердянськ". Катер втратив хід, є поранений. Зброя застосовується на ураження", - повідомили у ВМС. 

Про застосування зброї проти українських ВМС повідомив постійний представник президента України в АР Крим Борис Бабін. 

"На борту є поранений. Сили ВМС ЗСУ розгортають заходи допомоги. До того росіяни погрожували застосуванням зброї під час виходу кораблів ВМС з окупованого ними ''територіального моря РФ'' біля Криму", - зазначив він. 

"Наразі збройні сили держави-агресора здійснюють захоплення катерів ВМС України", - додав згодом за кілька хвилин Бабін.

За даними джерел УП в МЗС, наразі відбуваються екстренні консультації керівництва нашого дипломатичного відомства з ЄС та НАТО.

На запитання, чи насправді йдеться про захоплення українських кораблів, співрозмовник відповів: "Поки ні, але ситуація досить серйозна".

Читайте також: 

"Буксир, таран і російські винищувачі. Що відбувається біля Керченського мосту"

Зранку 25 листопада Військово-морські сили ЗСУ повідомили, що прикордонні кораблі РФ "здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України": російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксиру. 

У "прикордонному управлінні ФСБ по Криму" заявили, що три кораблі Військово-морських сил України перетнули державний кордон Росії. Згодом росіяни заборонили прохід цивільних суден через Керченську протоку. 

Командувач ВМС ЗСУ Ігор Воронченко повідомив, що екіпажі українських кораблів, які очікують можливості перетнути Керченську протоку, перебувають у бойовій готовності і готові до можливої висадки російського десанту. Воронченко оцінив обстановку біля Керченської протоки як "складну й напружену".

В українському МЗС заявили, що провокативні дії з боку РФ у Чорному та Азовському морях "перейшли межу і стали агресивними"

У свою чергу у ВМС заявили, що військові кораблі України користуються свободою судноплавства у Керченській протоці та Азовському морі, отже можуть здійснювати прохід через Керченську протоку у будь який час за умови дотримання безпеки судноплавства.

Станом на 19:00 Командування ВМС ЗС України повідомило, що російські кораблі та катери розпочали переслідування корабельної групи Військово-морських сил Збройних сил України  та в ультимативній формі вимагають зупинитися під загрозою застосування зброї.

Що означає воєнний стан, який можуть оголосити в Україні через атаку Чорному морі, читайте в матеріалі УП "Що таке воєнний стан, як він може вплинути на майбутні вибори, роботу ЗМІ і мої права?"

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Азовське мореРосіяжертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Азовське море
Росія створює "філіал" Чорноморського флоту у Маріуполі – ЦНС
На Арабатській стрілці другий день поспіль лунають вибухи
Резніков: Крим має бути звільнений для безпеки судноплавства – і буде
Останні новини
05:17
У Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено, від уламків постраждало 23 людини
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
Усі новини...
Реклама: