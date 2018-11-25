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ВМС: Поранено 6 військовослужбовців

Неділя, 25 листопада 2018, 21:33

Внаслідок агресії росіян у Чорному морі поранено 6 українських військовослужбовців.

Про це повідомляє ВМС ЗС України станом на 22:20.

"За оперативною інформацією захоплено малий броньований артилерійський катер "Бердянськ" і рейдовий буксир "Яни Капу", які буксируються. Малий броньований артилерійський катер "Нікополь" заблокований та слідує у супроводі окупантів, катер не ушкоджено. 6 українських військовослужбовців зазнали поранення", - йдеться в повідомленні.

Водночас Український мілітарний портал повідомляє, що двоє з шести поранених членів екіпажів українських кораблів перебувають у важкому стані.

"Весь склад Військово-морських сил України підняли по тривозі. Всі кораблі та судна виходять в море", - повідомляє також видання.

Раніше у ВМС повідомляли, що українські кораблі захоплені спецназом РФ, тоді йшлося про двох поранених українських моряків. 

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"Буксир, таран і російські винищувачі. Що відбувається біля Керченського мосту"

Зранку 25 листопада Військово-морські сили ЗСУ повідомили, що прикордонні кораблі РФ "здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України": російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксиру. 

У "прикордонному управлінні ФСБ по Криму" заявили, що три кораблі Військово-морських сил України перетнули державний кордон Росії. Згодом росіяни заборонили прохід цивільних суден через Керченську протоку. 

Станом на 19:00 Командування ВМС ЗС України повідомило, що російські кораблі та катери розпочали переслідування корабельної групи Військово-морських силЗбройних сил України  та в ультимативній формі вимагають зупинитися під загрозою застосування зброї.

Станом на 20:28 у Командуванні ВМС ЗСУ повідомили, що проти корабля ВМС ЗС України під час виходу з Керченської протоки катери Прикордонної служби ФСБ РФ застосували зброю, є поранений. 

Що означає воєнний стан, який можуть оголосити в Україні через атаку Чорному морі, читайте в матеріалі УП "Що таке воєнний стан, як він може вплинути на майбутні вибори, роботу ЗМІ і мої права?"

Українська правда

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