У столиці перейменували площу, в назві якої ховалась "Новоросія"

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Четвер, 6 грудня 2018, 16:58

Київрада перейменувала низку вулиць та провулків, серед яких зокрема площа Новоросійська.

Про це у четвер повідомляє прес-служба Київради.

Відповідно до рішення, перейменовано наступні вулиці, площу та провулки:

вул. Механізаторів – на вул. Генерала Шаповала у Солом’янському районі;

вул. Толстого – на вул. Володимира Беца у Деснянському районі;

площу Новоросійську – на площу Чернігівську у Дніпровському районі;

пров. Радянський – на пров. Костянтина Михальчука.

Окрім того, провулку, який пролягає від вулиці Митрополита Володимира Сабодана присвоєно назву провулок Ковтунівський у Деснянському районі.

Як відомо, раніше постійна комісія Київради з питань екологічної політики 29 листопада одностайно підтримала проект рішення про створення у столиці скверу імені журналіста Павла Шеремета.

Українська правда

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Теми: декомунізація Київ
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