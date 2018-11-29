У центрі Києва з'явиться сквер Павла Шеремета: згоду дала комісія Київради

Постійна комісія Київради з питань екологічної політики 29 листопада одностайно підтримала проект рішення про створення у столиці скверу імені журналіста Павла Шеремета.

Про це повідомляє у Facebook управління екології та природних ресурсів Київської міської державної адміністрації.

За даними відомства, сквер з’явиться у Шевченківському районі на перетині вулиць Рейтарська та Стрілецька.

"За процедурою ділянка спочатку має набути статус скверу, і вже після цього новий сквер отримає ім’я", - пояснюють в управлінні.

Зазначається, що земельну ділянку було обрано за попереднім погодженням з близькими журналіста.

Як пояснив "Українській правді" голова комісії Костянтин Яловий, на засіданні цій земельній ділянці було надано статус скверу. Тепер рішення має підтримати сесія Київської міської ради.

Яловий прогнозує, що це відбудеться ще у 2018 році, але швидкість залежить від секретаріату органу.

Він повідомив також, що після схвального рішення Київради питання ще розгляне комісія з питань найменувань, де і мають затвердити назву "імені Павла Шеремета".

Як повідомлялося, один з керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.

Слідство схиляється до версії про професійні мотиви убивства, але ні організаторів, ні виконавців вибуху не встановило.

На початку розслідування Порошенко називав його справою честі поліції й обіцяв зробити все, щоб винних покарали. У травні 2017 року президент зізнався, що чекав кращого результату.

Журналісти "Слідство.Інфо" у документальному фільмі "Вбивство Павла", спираючись на записи камер спостереження в районі вибуху, встановили: вибухівку вночі заклала під авто жінка, її прикривав чоловік – вони перебували поруч із місцем вибуху і вранці 20 липня.

Крім того, тієї ночі під будинком, де жив Шеремет, стояли підозрілі червоний "Мерседес" і сіра "Шкода", водій останньої Ігор Устименко виявився колишнім працівником СБУ. У Службі безпеки заявили, що він не виконував завдань відомства. Втім, Устименка допитали.

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Євген Кізілов, УП