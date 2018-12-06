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Нацрада оголосила попередження NewsOne

Четвер, 6 грудня 2018, 17:38
Нацрада оголосила попередження NewsOne

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення оголосила попередження за порушення правил мовлення у день пам’яті телеканалам NewsOne і "ПРАВДА ТУТ Київ".

Таке рішення регулятор прийняв на засіданні 6 грудня.

Зокрема, компаніям оголосили попередження через порушення мовлення в день сторіччя з дня початку "червоного терору" 5 вересня.

Зазначається, що в цей день телерадіоорганізації повинні були поширювати мінімум раз на дві години в ефірному часі інформацію про день пам’яті; припинити трансляцію комедійних та еротичних фільмів, гумористичних передач; під час телетрансляції розмістити на екрані відповідне стилізоване зображення або палаючу свічку, які є доречними до відповідної події; оголосити о 12.00 хвилину мовчання.

Регулятор з’ясував, що в цей день інформація про День пам’яті в ефірі NewsOne була відсутня з 18:19 до 23:52, а в ефірі "ПРАВДА ТУТ Київ" інформація поширювалася тільки з 11:32.

Нацрада визнала порушення компаніями вимог пункту б) ч.1 ст. 59 "Про телебачення і радіомовлення", постанови Верховної Ради "Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2018 році" та пункту 4 правил ведення мовлення на теле- і радіоканалах у дні трауру (скорботи, жалоби) та дні пам’яті.

Відзначається, що "NewsOne" вже втретє отримав попередження регулятора за недотримання правил мовлення в дні жалоби.

Перевірку провели в ТОВ "Новини 24 години", м. Київ (логотип "NEWSONE") і ТОВ "Телерадіокомпанія "Академія", місто Вишневе Київської області (логотип "ПРАВДА ТУТ Київ").

Наприкінці серпня стало відомо, що канал "NewsOne" переходить під управління Андрія Портнова, який колись був заступником голови Адміністрації президента Віктора Януковича.

На початку жовтня, після звернення парламенту до Ради національної безпеки й оборони з приводу введення санкцій, батько нардепа Євгенія Мураєва Володимир передав корпоративні права на телеканал "NewsOne" нардепу від "Опозиційного блоку" Тарасу Козаку.

А Портнов заявив про розірвання договору щодо управління телеканалом "NewsOne".

Петиція про "припинення антиукраїнської діяльності" телеканалів "112 Україна" і "NewsOne" на сайті Верховної Ради набрала понад 25 тисяч голосів, необхідних для її розгляду.

4 жовтня Верховна Рада ухвалила проект постанови 9157 із проханням до Ради нацбезпеки і оборони застосувати санкції до власників телеканалів "112 Україна" та NewsOne.

Українська правда

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Теми: телебаченняУкраїна
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