Молдова передала Україні головування в ГУАМ

Молдова у четвер, 6 грудня, передала Україні головування в Організації за демократію та економічний розвиток (ГУАМ).

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ та євроінтеграції Молдови за підсумками засідання глав МЗС країн ГУАМ, яке пройшло на полях засідання Міністерської ради ОБСЄ у Мілані, передає "Радіо Свобода".

"Переконаний, що традиція, яка існує в рамках ГУАМ, працювати на основі консенсусу, дась змогу державам-членам Організації продовжити плідну та взаємовигідну співпрацю, як на регіональному, так і на міжнародному рівні", - заявив очільник МЗС Молдови Тудор Ульяновскі.

Він побажав успіху українським колегам та висловив упевненість, що ГУАМ буде зміцнювати співробітництво на користь країн-членів та їх громадян.

У 2017 році у Києві пройшов перший за 9 років саміт ГУАМ.

ГУАМ (Організація за демократію та економічний розвиток) за участю Грузії, України, Азербайджану і Молдови була заснована у 1997 році.

У 1999-2005 роках до складу ГУАМ входив Узбекистан, тоді організація мала назву ГУУАМ.