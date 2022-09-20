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Кулеба у Нью-Йорку взяв участь у міністерському засіданні ГУАМ

"Європейська правда"Вівторок, 20 вересня 2022, 23:44

У Нью-Йорку у вівторок відбулося міністерське засідання ГУАМ – міжнародної організації, до якої входять Грузія, Україна, Азербайджан і Молдова, – в якому взяв участь і очільник зовнішньополітичного відомства Дмитро Кулеба.

Як передає "Європейська правда", про це повідомило Міністерство закордонних справ України.

Під час зустрічі Кулеба розповів про ситуацію в зонах бойових дій, зусилля України та партнерів зі звільнення тимчасово окупованих українських територій, а також подякував Грузії, Азербайджану та Молдові за надання гуманітарної допомоги Україні.

На засіданні ГУАМ також порушувалися питання посилення міжнародних санкцій проти РФ за її злочини проти України, зокрема в контексті намірів Москви провести псевдореферендуми на тимчасово окупованих українських територіях, та концепт Київського безпекового договору.

Зазначається, що Кулеба запросив Грузію, Азербайджан та Молдову долучитися до відновлення українських регіонів, постраждалих внаслідок війни Росії проти України.

За підсумками засідання міністри закордонних справ підписали Консульську конвенцію, яка передбачає взаємне надання консульської допомоги громадянам, а також Протокол визначення країни походження товарів, який дозволить створити зону вільної торгівлі між країнами ГУАМ.

ГУАМ було створено у 1997 році як варіант пострадянської інтеграції, але без участі Росії. Певний час до організації входив і Узбекистан (ГУУАМ). Офіс Генерального секретаріату організації розташований у Києві.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 19-23 вересня перебуватиме з робочим візитом у США для участі в 77-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Теми: Кулеба ДмитроСШАГУАМ
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