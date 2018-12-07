В УПЦ МП вважають, що з греками треба бути обережними

В Українській православній церкві Московського патріархату непокояться, що об’єднана українська православна церква буде повністю "залежною від греків".

Про це митрополит черкаський і канівський Софроній (Дмитрук)​ сказав телеканалу "Настоящее время" ще в листопаді, повідомляє "Радіо Свобода".

"З моєї точки зору, є таке і попередження, і небезпека. Випадково станеться так, що наш томос перетвориться в залежність, повну залежність від греків... Про це ще поки ніхто не говорить, але я думаю... треба придивитися", – сказав він

Митрополит розповів, що порадив президенту Петру Порошенку, щоб він "не зовсім довіряв грекам".

"Нас колись вчили в академії, що греки улесливі по сей день. Так нам говорили. Так що тут потрібно бути дуже обережними і дуже, ну, розумно діяти, щоб потім не було нарікань. Зараз його всі лають, ну, не всі, деякі… Якщо наша церква отримає томос, буде називатися автокефальною і вона не буде вільною, буде ще більше всіляких нарікань", – додав він.

З приводу обрання очільника нової незалежної української церкви митрополит Софроній сказав: "Моя думка, щоб представник або голова нашої церкви автокефальної був призначений або наданий з канонічної церкви".

Він вважає, що в разі обрання предстоятелем патріарха УПЦ КП Філарета "ніхто або рідко хто" з УПЦ МП перейде у новостворену церкву.

"Я зібрав тут усіх своїх священиків, голосували таємно, "так" або "ні"… Коли проголосували, було 100 "проти", 30 "за" – це з присутніх, і 6 утрималися", – сказав Софроній.

Він припустив, що після надання томосу буде розподіл областей України, куди будуть послані представники від нової церкви.

"Що робити нашим? Де нашим діватися? Куди і де буде розміщуватися той єпископ, який прийде туди в цю область і буде призначений? І випадково чи не буде тут протистояння? А протистояння буде. Цього не уникнути", – вважає митрополит УПЦ МП.

Він також вважає, що "духовного розриву" між Києвом і Москвою не може бути:

"У нас спільні святі за 400 років нашої церкви. Спільні святі, спільні канони. Ну як може мене хто-небудь всередині змусити і сказати, що преподобний Сергій був ворог України?.. Спільні святі, я маю на увазі до революції, і я маю на увазі після революції, коли було однакове гоніння на церкву, і в Росії, і в Україні".

Водночас Софроній вважає, що російському патріарху Кирилу краще не противитися томосу і "змиритися з тим, щоб був і мир, і благополуччя в Україні".

Митрополита Софронія вважають одним із основних прибічників канонічної автокефалії та лідером "проукраїнського крила" в УПЦ МП. Нещодавно президент Петро Порошенко нагородив його орденом князя Ярослава Мудрого ІV ступеня.