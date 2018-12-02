Порошенко нагородив орденами двох митрополитів УПЦ МП

Президент України Петро Порошенко нагородив орденами князя Ярослава Мудрого ІV ступеня двох митрополитів Української православної церкви Московського патріархату.

Відповідний указ глави держави від 1 грудня розміщено на сайті президента.

Священники нагороджені з нагоди 27-ї річниці підтвердження всеукраїнським референдумом Акта проголошення незалежності України 1 грудня 1991 року.

Зокрема, ордени вручено Олексію Гладкому (Анатолію) - митрополиту Сарненському і Поліському, керуючому Сарненською єпархією УПЦ (Рівненська область) та Дмитру Дмитруку (Софронію) - митрополиту Черкаському і Канівському "за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю".

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