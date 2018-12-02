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Порошенко нагородив орденами двох митрополитів УПЦ МП

Неділя, 2 грудня 2018, 14:36
Порошенко нагородив орденами двох митрополитів УПЦ МП

Президент України Петро Порошенко нагородив орденами князя Ярослава Мудрого ІV ступеня двох митрополитів Української православної церкви Московського патріархату. 

Відповідний указ глави держави від 1 грудня розміщено на сайті президента.  

Священники нагороджені з нагоди 27-ї річниці підтвердження всеукраїнським референдумом Акта проголошення незалежності України 1 грудня 1991 року.  

Зокрема, ордени вручено Олексію Гладкому (Анатолію) - митрополиту Сарненському і Поліському, керуючому Сарненською єпархією УПЦ (Рівненська область) та Дмитру Дмитруку (Софронію) - митрополиту Черкаському і Канівському "за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю". 

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Нагадаємо, 11 жовтня Синод Вселенського патріархату ухвалив рішення надати томос про автокефалію православній церкві в Україні.

29 листопада стало відомо, що синод Вселенського патріархату підготував конституційну хартію (статут) для української церкви. Президент Петро Порошенко оголосив, що на синоді Вселенського патріархату було схвалено текст томосу про надання незалежності українській церкві.

Дату об’єднавчого собору УПЦ мають назвати наступного тижня, повідомив радник президента України, директор Національного інституту стратегічних досліджень Ростислав Павленко. 

Українська правда

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Теми: церкваПорошенконагороди
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