Гройсман пообіцяв перевірити, що не так із продажем квитків на поїзди

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що перевірить, чому виникають проблеми з придбання залізничних квитків.

Під час години запитань до уряду у Верховній Раді депутат Сергій Шахов від групи "Воля народу" поскаржився, що вже декілька днів є проблема з сайтом, де можна придбати квитки.

"На 20 грудня тільки буде він нормально працювати… Не можемо з Луганщини привезти 500 дітей на свята у Київ", – зазначив нардеп.

Гройсман відповів: "Я, поки Ви задавали питання про купівлю білетів, зайшов на сайт – я не знаю, який Ви сайт мали на увазі, але… Ну, от є електронний білет, наприклад, з Рубіжного Луганської області до Києва: купе економ – 292,88 гривні і 166,20 гривень плацкарт. В електронному варіанті я його знайшов".

"Але я все рівно подивлюся. Я знаю, що там були технічні збої – начебто на вчора все було виправлено", – додав прем’єр.

Депутат Владислав Голуб згодом також заявив: "Хай вам покажуть кадри, що вчора було на київському вокзалі".

"До мене також мешканці мого округу звертаються: квитки на західному напрямку купити неможливо. Я думаю, що це певний саботаж, коли в кінці року, перед днем Святого Миколая, перед Різдвом дуже багато людей намагаються поїхати, відвідати своїх рідних просто не можуть цього зробити. Я вважаю, що це був повний саботаж "Укрзалізниці", – сказав він.

"Якби ми були в якійсь західній країні, за такі речі керівництво "Укрзалізниці" точно б несло дисциплінарну чи й кадрову відповідальність. Будь ласка, втрутьтесь", – додав Голуб.

Гройсман погодився: "Це неприйнятно. Вони пояснюють це технічним збоєм Технічний збій може бути – і тут немає 100%-х захистів. Але немає жодного прощення, система має працювати достатньо стабільно".

З 4 грудня відкрився продаж залізничних квитків на різдвяно-новорічні свята – й система збоїла через велику кількість заходів на сайт, а на центральному вокзалі Києва утворилися великі черги через неможливість отримати квитки, придбані онлайн.

Станом на ранок 7 грудня на дати після Нового року на популярні напрямки вже мало квитків – щойно відкривається продаж, майже одразу доступні переважно незручні для сімей із дітьми місця.