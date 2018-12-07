Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Гройсман пообіцяв перевірити, що не так із продажем квитків на поїзди

П'ятниця, 7 грудня 2018, 10:07

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що перевірить, чому виникають проблеми з придбання залізничних квитків.

Під час години запитань до уряду у Верховній Раді депутат Сергій Шахов від групи "Воля народу" поскаржився, що вже декілька днів є проблема з сайтом, де можна придбати квитки.

"На 20 грудня тільки буде він нормально працювати… Не можемо  з Луганщини привезти 500 дітей на свята у Київ", – зазначив нардеп.  

Гройсман відповів: "Я, поки Ви задавали питання про купівлю білетів, зайшов на сайт – я не знаю, який Ви сайт мали на увазі, але… Ну, от є електронний білет, наприклад, з Рубіжного Луганської області до Києва: купе економ – 292,88 гривні і 166,20 гривень плацкарт. В електронному варіанті я його знайшов".

"Але я все рівно подивлюся. Я знаю, що там були технічні збої – начебто на вчора все було виправлено", – додав прем’єр.

Депутат Владислав Голуб згодом також заявив: "Хай вам покажуть кадри, що вчора було на київському вокзалі".

"До мене також мешканці мого округу звертаються: квитки на західному напрямку купити неможливо. Я думаю, що це певний саботаж, коли в кінці року, перед днем Святого Миколая, перед Різдвом дуже багато людей намагаються поїхати, відвідати своїх рідних просто не можуть цього зробити. Я вважаю, що це був повний саботаж "Укрзалізниці", – сказав він.

"Якби ми були в якійсь західній країні, за такі речі керівництво "Укрзалізниці" точно б несло дисциплінарну чи й кадрову відповідальність. Будь ласка, втрутьтесь", – додав Голуб.

Гройсман погодився: "Це неприйнятно. Вони пояснюють це технічним збоєм Технічний збій може бути – і тут немає 100%-х захистів. Але немає жодного прощення, система має працювати достатньо стабільно".

З 4 грудня відкрився продаж залізничних квитків на різдвяно-новорічні свята – й система збоїла через велику кількість заходів на сайт, а на центральному вокзалі Києва утворилися великі черги через неможливість отримати квитки, придбані онлайн.

Станом на ранок 7 грудня на дати після Нового року на популярні напрямки вже мало квитків – і щойно відкривається продаж, майже одразу доступні переважно незручні для сімей із дітьми місця.

Олена Рощенко, УП, доповнено
Теми: УкрзалізницятранспортсвяткуванняГройсманВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, є постраждалі

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Укрзалізниця
Укрзалізниця представила проєкт нового міжнародного квитка: російську мову прибрали остаточно
Пасажири "УЗ" обурені російською мовою на міжнародних квитках. Омбудсмен відреагував
Краматорськ – місто побачень, смерті та молочних коктейлів. Чим живе романтична столиця України під обстрілами С300. Аудіоверсія
Останні новини
07:14
Повітряні сили повідомили про збиті російські ракети і "Шахеди": 20 з 20
06:33
Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 51 людини 
05:51
Російські війська відбили кілька українських позицій на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
У Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновленоПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
Усі новини...
Реклама: