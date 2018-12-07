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В "Укрзалізниці" кажуть, що проблем з продажем квитків більше немає

П'ятниця, 7 грудня 2018, 11:09

В ПАТ "Укрзалізниця" заявили, що системи продажу залізничних квитків працюють у нормальному режимі.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Зазначається, що за два дні було продано понад півмільйона білетів.

"Як свідчить статистика,  6 грудня пасажири придбали 281 тисячу квитків, проти 347 тисяч – показника 5 грудня", - йдеться у повідомленні.

Також в "Укразалізниці" додали, що для задоволення підвищеного попиту в  останні дві доби каси київського вокзалу працювали до 00:00 та онлайн-система продажу квитків працювала в умовах високого навантаження.

Повідомляється, що цьогоріч у святкові дні залізничники планують перевезти на 7% пасажирів більше, ніж у минулому році, для чого буде призначено не менше 30 додаткових поїздів.

Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що перевірить, чому виникають проблеми з придбання залізничних квитків.

Як повідомлялося, з 4 грудня відкрився продаж залізничних квитків на різдвяно-новорічні свята – й система збоїла через велику кількість заходів на сайт, а на центральному вокзалі Києва утворилися великі черги через неможливість отримати квитки, придбані онлайн.

Станом на ранок 7 грудня на дати після Нового року на популярні напрямки вже мало квитків – щойно відкривається продаж, майже одразу доступні переважно незручні для сімей із дітьми місця.

Українська правда

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Теми: Укрзалізниця
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