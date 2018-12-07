Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко затвердив держбюджет-2019

П'ятниця, 7 грудня 2018, 14:00
Порошенко затвердив держбюджет-2019

Президент Петро Порошенко підписав державний бюджет на 2019 рік.

Про це він заявив, виступаючи на Всеукраїнському діловому жіночому форумі.

"Я зараз там підписав бюджет", – сказав Порошенко.

В Адміністрації президента "Українській правді" підтвердили, що йдеться про державний бюджет 2019 року.

Водночас, на сайті Верховної ради все ще зазначено, що проект закон передано на підпис президенту.

23 листопада Верховна рада ухвалила державний бюджет на 2019 рік.

5 грудня бюджет підписав голова Ради Андрій Парубій.

Головними статтями у ньому буде фінансування пенсій та субсидій.

Про бюджет на 2019 рік читайте у матеріалі Економічної Правди - Світанкові ризики. Які підводні камені містить ухвалений держбюджет

Украинская правда
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, є постраждалі

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Останні новини
07:14
Повітряні сили повідомили про збиті російські ракети і "Шахеди": 20 з 20
06:33
Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 51 людини 
05:51
Російські війська відбили кілька українських позицій на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
У Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновленоПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
Усі новини...
Реклама: