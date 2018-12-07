Порошенко затвердив держбюджет-2019

Президент Петро Порошенко підписав державний бюджет на 2019 рік.

Про це він заявив, виступаючи на Всеукраїнському діловому жіночому форумі.

"Я зараз там підписав бюджет", – сказав Порошенко.

В Адміністрації президента "Українській правді" підтвердили, що йдеться про державний бюджет 2019 року.

Водночас, на сайті Верховної ради все ще зазначено, що проект закон передано на підпис президенту.

23 листопада Верховна рада ухвалила державний бюджет на 2019 рік.

5 грудня бюджет підписав голова Ради Андрій Парубій.

Головними статтями у ньому буде фінансування пенсій та субсидій.

Про бюджет на 2019 рік читайте у матеріалі Економічної Правди - Світанкові ризики. Які підводні камені містить ухвалений держбюджет