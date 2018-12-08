У Києві знову змінюється розклад "Міської електрички"

Із 9 грудня у Києві змінюється розклад руху електропоїздів "Міської електрички".

Про це повідомляє КП "Київпастранс".

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"Сподіваємося, відтепер час прибуття електричок стане для вас зручнішим", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомлялося, раніше КП "Київпастранс" уже повідомляло про зміну розкладу руху електропоїздів "Міської електрички" з 28 жовтня.

22 жовтня у Києві мешканці Троєщини заблокували колії міської електрички, вимагаючи дотримуватись графіку руху і збільшити кількість вагонів у потязі.

У КП "Київпастранс" повідомили, що затримки електрички виникає через інфраструктуру, яка належить "Південно-Західній залізниці".

В УЗ у свою чергу заявили, що кількість поїздів міської електрички зменшилася через брак локомотивних бригад, а не через недотримання графіка.