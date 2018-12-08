Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києві знову змінюється розклад "Міської електрички"

Субота, 8 грудня 2018, 08:20

Із 9 грудня у Києві змінюється розклад руху електропоїздів "Міської електрички".

Про це повідомляє КП "Київпастранс".

 
Натисніть для збільшення

"Сподіваємося, відтепер час прибуття електричок стане для вас зручнішим", - йдеться в повідомленні.

 
Натисніть для збільшення

Як повідомлялося, раніше КП "Київпастранс" уже повідомляло про зміну розкладу руху електропоїздів "Міської електрички" з 28 жовтня.

22 жовтня у Києві мешканці Троєщини заблокували колії міської електрички, вимагаючи дотримуватись графіку руху і збільшити кількість вагонів у потязі.

У КП "Київпастранс" повідомили, що затримки електрички виникає через інфраструктуру, яка належить "Південно-Західній залізниці".

В УЗ у свою чергу заявили, що кількість поїздів міської електрички зменшилася через брак локомотивних бригад, а не через недотримання графіка.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: транспортКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, є постраждалі

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
транспорт
Надпотужний шторм у Нідерландах: скасовані сотні авіарейсів, паралізований рух транспорту
Укрзалізниця у липні ремонтуватиме колію на Прикарпатті: як зміниться рух поїздів
Мінвідновлення розпочало запуск нового маршруту Kyiv City Express
Останні новини
07:14
Повітряні сили повідомили про збиті російські ракети і "Шахеди": 20 з 20
06:33
Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 51 людини 
05:51
Російські війська відбили кілька українських позицій на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
У Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновленоПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
Усі новини...
Реклама: