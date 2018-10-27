"Київпастранс" повідомив про новий розклад "Міської електрички"

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Субота, 27 жовтня 2018, 23:32

КП "Київпастранс" повідомило про зміну розкладу електропоїздів "Міської електрички". 

За даними комунального підприємства, новий розклад почне діяти з неділі, 28 жовтня. 

Зазначається, що з 28 жовтня також розклад буде актуалізовано на офіційному сайті "Київпастрансу".

 

 

 

Нагадаємо, 22 жовтня у Києві мешканці Троєщини заблокували колії міської електрички, вимагаючи дотримуватись графіку руху і збільшити кількість вагонів у потязі.

У КП "Київпастранс" повідомили, що затримки електрички виникає через інфраструктуру, яка належить "Південно-Західній залізниці".

В УЗ у свою чергу заявили, що кількість поїздів міської електрички зменшилася через брак локомотивних бригад, а не через недотримання графіка.

Українська правда
Теми: Київ транспорт
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