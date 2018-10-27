"Київпастранс" повідомив про новий розклад "Міської електрички"

КП "Київпастранс" повідомило про зміну розкладу електропоїздів "Міської електрички".

За даними комунального підприємства, новий розклад почне діяти з неділі, 28 жовтня.

Зазначається, що з 28 жовтня також розклад буде актуалізовано на офіційному сайті "Київпастрансу".

Нагадаємо, 22 жовтня у Києві мешканці Троєщини заблокували колії міської електрички, вимагаючи дотримуватись графіку руху і збільшити кількість вагонів у потязі.

У КП "Київпастранс" повідомили, що затримки електрички виникає через інфраструктуру, яка належить "Південно-Західній залізниці".

В УЗ у свою чергу заявили, що кількість поїздів міської електрички зменшилася через брак локомотивних бригад, а не через недотримання графіка.