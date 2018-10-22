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Проблеми з електричками у Києві: в Укрзалізниці "перевели стрілки"

Понеділок, 22 жовтня 2018, 18:00

Кількість поїздів міської електрички в Києві зменшилася через брак локомотивних бригад, а не через недотримання графіка.

Так в "Укрзалізниці" прокоментували проблеми з рухом міської електрички в столиці.

Зазначається, що 22 жовтня 2018 року на лінію вийшло сім складів замість дев’яти.

"Два поїзди не курсували через відсутність локомотивних бригад КП "Київпастранс", а не порушення графіка руху поїздів", – заявляють в "Укрзалізниці".

Там зазначають, що заявка на кількість поїздів КП "Київпастранс" щодобово узгоджується з "Укрзалізницею". Графіком руху міських електропоїздів у Києві передбачене щоденне курсування дев’яти електропоїздів у робочі дні та шести – у вихідні.

В "Укрзалізниці" також кажуть, що зараз на станції Борщагівка-Технічна знаходяться два резервні склади для забезпечення перевезень міських поїздів. Також у депо в очікуванні ремонту знаходяться 2 склади та один склад проходить випробування після ремонту.

За 9 місяців 2018 року для КП "Київпастранс" проведено ремонти 22 електропоїздів, понад 400 разів було проведено технічне обслуговування різних видів.

"Укрзалізниця" також закликає до комплексного підходу в питанні фунціонування міської електрички. Зокрема в ПАТ пропонують комунальникам закупити нові потяги.

Як повідомлялось, жителі столичної Троєщини вранці 22 жовтня заблокували колії міської електрички, вимагаючи дотримуватись графіку руху і збільшити кількість вагонів у потязі. Пізніше рух відновили, люди залишили колії

У прес-службі КП "Київпастранс" "Українській правді" заявили, що "ситуація з затримкою електрички, у результаті чого на платформах скупчується багато пасажирів, яких не здатен вмістити один потяг, виникає не їх вини".

"Проблема не лише у самих вагонах, але і в інфраструктурі, яка належить "Південно-Західній залізниці". Пріоритетність у роботі колії надається залізниці і її потягам. Тому деякі потяги міської електрички запізнюються не з причини, що машиніст невчасно виїхав, а з причини того, що стрілки, які переключаються на колії, вони переключаються з пріоритетністю для швидкісних поїздів", - сказала УП заступник начальника служби зв’язків з громадськістю Людмила Сергієнко.

Українська правда
Теми: Київ
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