У Карпатах можуть зійти снігові лавини – ДСНС

Держслужба з надзвичайних ситуацій попереджає про небезпеку сходження снігових лавин в українських Карпатах.

Про це йдеться у суботу на сайті ДСНС.

"За даними УкрГідрометцентру, 8 грудня у високогiр’ї Iвано-Франкiвської областi та 8-9 грудня у високогір’ї східної частини Закарпатської області зберiгається низька снiголавинна небезпека (1 рiвень). 9-10 грудня у високогiр’ї Iвано-Франкiвської областi очiкується помiрна снiголавинна небезпека (2 рiвень)", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, у Києві в суботу очікується невеликий сніг, удень із переходом у дощ, слабка ожеледь, на дорогах місцями ожеледиця.

В Україні в найближчі дні потеплішає, пройдуть дощі та мокрий сніг.