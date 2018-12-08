У Карпатах можуть зійти снігові лавини – ДСНС

318 переглядів
Субота, 8 грудня 2018, 11:58

Держслужба з надзвичайних ситуацій попереджає про небезпеку сходження снігових лавин в українських Карпатах.

Про це йдеться у суботу на сайті ДСНС.

"За даними УкрГідрометцентру, 8 грудня у високогiр’ї Iвано-Франкiвської областi та 8-9 грудня у  високогір’ї східної частини Закарпатської області зберiгається низька снiголавинна небезпека (1 рiвень). 9-10 грудня у високогiр’ї Iвано-Франкiвської областi очiкується помiрна снiголавинна небезпека (2 рiвень)", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, у Києві в суботу очікується невеликий сніг, удень із переходом у дощ, слабка ожеледь, на дорогах місцями ожеледиця.

В Україні в найближчі дні потеплішає, пройдуть дощі та мокрий сніг.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: погода ДСНС Карпати
powered by lun.ua
По темі
У суботу киян чекає сніг з дощем, який замерзатиме 7 грудня 2018, 17:28
Синоптики обіцяють на вихідні "типову грудневу какабеку" 7 грудня 2018, 13:49
Наступний рік може бути найгарячішим – вчені 7 грудня 2018, 13:15
Усі новини
Головні новини
Порошенко: Російським суднам треба заборонити вхід у порти Європи й США
Париж: поліція застосувала газ проти демонстрантів, майже 500 затриманих
Суркіс більше не представлятиме Україну в керівництві УЄФА
"Жовті жилети" збираються на протест у Парижі, понад 300 осіб затримані
Усі новини
здоров'я

Спортзал під час застуди: за чи проти?

соціум

Кумедні значки, що рятують життя