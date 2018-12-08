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На зустріч радників "нормандської четвірки" від РФ поїде Сурков

Субота, 8 грудня 2018, 13:28
На зустріч радників нормандської четвірки від РФ поїде Сурков

Росію на зустрічі радників з міжнародних питань лідерів "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція, РФ) у Берліні представлятиме помічник президента РФ Владислав Сурков.

Про це повідомив прес-секретар глави держави Дмитро Пєсков журналістам у суботу, передає "Інтерфакс".

"Від нас повинен бути Сурков", - сказав Пєсков.

Він пояснив, що мова йде про зустріч, домовленість про яку була досягнута під час зустрічі президента РФ Володимира Путіна і канцлера ФРН Ангели Меркель в Аргентині.

Як повідомлялося, 1 грудня під час зустрічі на полях саміту G20 у Буенос-Айресі канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент РФ Володимир Путін домовилися проводити подальші переговори щодо ситуації в Керченській протоці на рівні радників між Україною, Росією, Францією та Німеччиною.

Українська правда
Теми: РосіяМінські угоди
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