На зустріч радників "нормандської четвірки" від РФ поїде Сурков

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Субота, 8 грудня 2018, 14:28

Росію на зустрічі радників з міжнародних питань лідерів "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція, РФ) у Берліні представлятиме помічник президента РФ Владислав Сурков.

Про це повідомив прес-секретар глави держави Дмитро Пєсков журналістам у суботу, передає "Інтерфакс".

"Від нас повинен бути Сурков", - сказав Пєсков.

Він пояснив, що мова йде про зустріч, домовленість про яку була досягнута під час зустрічі президента РФ Володимира Путіна і канцлера ФРН Ангели Меркель в Аргентині.

Як повідомлялося, 1 грудня під час зустрічі на полях саміту G20 у Буенос-Айресі канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент РФ Володимир Путін домовилися проводити подальші переговори щодо ситуації в Керченській протоці на рівні радників між Україною, Росією, Францією та Німеччиною.

Українська правда

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Теми: Росія Мінські угоди
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