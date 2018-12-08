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Порошенко: Закон про українську мову не має бути кон'юнктурним

Субота, 8 грудня 2018, 15:19
Порошенко: Закон про українську мову не має бути кон'юнктурним

Президент Петро Порошенко заявляє, що закон про державну українську мову не має бути кон'юнктурним.

Про це він сказав, виступаючи в суботу у Львові на урочистостях з нагоди 150-річчя створення товариства "Просвіта", повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Президент нагадав, що Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект про забезпечення функціонування української мови як державної.

"Я не був прихильником того, щоб його розгляд проходив напередодні виборчої кампанії. Я не хочу, щоб хтось спекулював на цій темі, оскільки мова - це точно не тема для спекуляцій. Стратегічний для України закон повинен бути точно позбавлений будь-якої кон'юнктури", - сказав Порошенко.

За його словами, цей закон "повинен бути на століття".

Президент зазначив, що закон має бути узгоджений із європейськими моделями мовної політики, з огляду на майбутнє членство України в ЄС.

Як повідомлялося, 4 жовтня Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроект (№5670-д) про забезпечення функціонування української мови як державної.

Законопроект передбачає створення інституту уповноваженого з захисту державної мови. Функціями уповноваженого буде захист української мови як елементу конституційного ладу і захист права громадян на отримання державною мовою інформації та послуг у всіх сферах суспільного життя на всій території країни.

Пропонується ввести адміністративну відповідальність за порушення законодавства у сфері застосування державної мови.

Крім того, передбачена кримінальна відповідальність "за публічне приниження і зневагу до державної мови".

"Українська правда" у Threads

Теми: Порошенкомовазаконодавство
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