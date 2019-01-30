Гриценко пояснив, чому не пішов служити в АТО

Кандидат у президенти від партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко заявив, що не пішов на фронт у 2014 році, бо не було такої потреби.

Про це він сказав в інтерв'ю Дмитру Гордону.

Так, на питання: "Чому ви не пішли на фронт у 2014 році?", Гриценко відповів: "А ким?".

"Моя військова спеціальність - спеціаліст по обслуговуванню авіаційного обладнання літаків. Я перевірив - таких спеціалістів було молодших, не 60 років, а 30-40 років, більше, ніж треба", - пояснив він.

За його словами, тоді авіація практично не застосовувалася, тому потреби йти на фронт не було.

Політик зазначив, що готовий був діяти на рівні іншої своєї спеціальності, стратегічної.

"Я пропонував себе і верховним головнокомандуючим пішов на вибори, пояснював, що я можу організувати оборону, забезпечити війська, нормальну кадрову політику", - сказав Гриценко.

Він додав, що під час роботи на посту міністра оборони у 2005-2007 роках, показники бойової підготовки збільшилися в два-три рази.

"Я знаю, що таке життя солдата, я про нього подбав би. І котлів би не було, але це не було затребувано", - заявив Гриценко.

При цьому він наголосив, що допомагав армії, як міг, зокрема забезпеченням сучасних карт.

"Наприклад, ми побачили, що немає сучасних карт, навіть для спецназу. Швидко задіяли, навіть без державних коштів, через супутникові системи і ці карти до мене приходили в депутатську кімнату невеличку прямо з колес. Бо ті карти, які лежали десь там у сховищах, були неадекватні навіть межам населених пунктів. Тому кожен робить свою справу", - сказав кандидат у президенти.

Разом з тим він додав, що на відміну від президента Петра Порошенка, Генпрокурора Юрія Луценка чи Секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олександра Турчинова не ховав свого сина від служби в АТО.

На його думку, якби сини суддів, прокурорів і влади були на фронті, то війна б уже закінчилася, не було б торгівлі на крові, мародерства і солдати були б всім забезпечені, без допомоги волонтерів.

Гриценко заявив, що Порошенко "дуже комплексував", коли він нагадував йому про це, тому намагався відправити його сина в тил, "щоб закрити рота".

"Він (син Гриценка - ред.) був командиром взводу по охороні аеродрому в Дніпрі, звідки діяли армійська авіація і спецназ. Якось син мені подзвонив і сказав, що його взвід ліквідовують. Я поставив всіх на вуха і з'ясував, що Петро Олексійович дав пряму вказівку відкликати мого сина в тил, щоб закрити мені рота", - розповів Гриценко.

За його словами, після цього він подзвонив міністру оборони та керівнику адміністрації президента та пригрозив чималим скандалом, після чого наказ скасували.

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