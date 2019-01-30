Гриценко объяснил, почему не пошел служить в АТО

Кандидат в президенты от партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко заявил, что не пошел на фронт в 2014 году, потому что не было такой необходимости.

Об этом он сказал в интервью Дмитрию Гордону.

Так, на вопрос: "Почему вы не пошли на фронт в 2014 году?", Гриценко ответил: "А кем?".

"Моя военная специальность - специалист по обслуживанию авиационного оборудования самолетов. Я проверил - таких специалистов было младших, не 60 лет, а 30-40 лет, больше, чем надо", - пояснил он.

По его словам, тогда авиация практически не применялась, поэтому необходимости идти на фронт не было.

Политик отметил, что готов был действовать на уровне другой своей специальности, стратегической.

"Я предлагал себя и верховным главнокомандующим пошел на выборы, объяснял, что я могу организовать оборону, обеспечить войска, нормальную кадровую политику", - сказал Гриценко.

Он добавил, что во время работы на посту министра обороны в 2005-2007 годах, показатели боевой подготовки увеличились в два-три раза.

"Я знаю, что такое жизнь солдата, я о нем позаботился бы. И котлов бы не было, но это не было востребовано", - заявил Гриценко.

При этом он подчеркнул, что помогал армии, как мог, в частности обеспечением современными картами.

"Например, мы увидели, что нет современных карт, даже для спецназа. Быстро задействовали, даже без государственных средств, через спутниковые системы и эти карты ко мне приходили в депутатскую комнату небольшую, прямо с колес. Ибо карты, которые лежали где-то в хранилищах, были неадекватны даже границам населенных пунктов. Поэтому каждый делает свое дело", - сказал кандидат в президенты.

Вместе с тем он добавил, что в отличие от президента Петра Порошенко, Генпрокурора Юрия Луценко или Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова не скрывал своего сына от службы в АТО.

По его мнению, если бы сыновья судей, прокуроров и власти были на фронте, то война бы уже закончилась, не было бы торговли на крови, мародерства и солдаты были бы всем обеспечены, без помощи волонтеров.

Гриценко заявил, что Порошенко "очень комплексовал", когда он напоминал ему об этом, поэтому старался отправить его сына в тыл, "чтобы закрыть рот".

"Он (сын Гриценко - ред.) был командиром взвода по охране аэродрома в Днипре, откуда действовали армейская авиация и спецназ. Как-то сын мне позвонил и сказал, что его взвод ликвидируют. Я поставил всех на уши и выяснил, что Петр Алексеевич дал прямое указание отозвать моего сына в тыл, чтобы закрыть мне рот", - рассказал Гриценко.

По его словам, после этого он позвонил министру обороны и руководителю администрации президента и пригрозил большим скандалом, после чего приказ отменили.

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Напомним: