Посли країн НАТО затвердили протокол про приєднання Македонії

Посли держав-членів НАТО затвердили додаток протоколу про приєднання Македонії.

Про це повідомляє Euractiv із посиланням на власні джерела.

За даними видання, 29 постійних представників НАТО тепер чекають на дозвіл своїх країн підписати протокол.

Після підписання його буде направлено до національних парламентів країн-членів, кожен з яких має ратифікувати документ.

Речник НАТО цього тижня заявив, що дата підписання протоколу про вступ Македонії буде визначена "у найближчі дні".

Нагадаємо, парламент Греції 25 січня ратифікував угоду з Македонією про зміну назви останньої. Тепер країна буде називатися Республіка Північна Македонія.

В обмін на відмову Македонії від старої назви та переіменування Афіни пообіцяли зняти вето на бажання Скоп'є приєднатися до НАТО і Європейського Союзу.

У НАТО вважають можливим вступ Македонії в альянс навесні 2020 року.

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Європейська правда