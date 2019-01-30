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У нас є зброя РФ найвищого рівня, прибуває щомісяця – Мадуро

Середа, 30 січня 2019, 14:29

У влади Венесуели є російське озброєння "найвищого рівня", а персонал пройшов підготовку у Російській Федерації.

Про це відсторонений президент Венесуели Ніколас Мадуро сказав в інтерв'ю російському агентству "РИА Новости".

Президент Володимир Путін нам завжди надає допомогу від Росії у всіх сенсах, і ми її приймаємо зі вдячністю", – зазначив він.

За словами Мадуро, він просив Путіна про постійні контакти, підтримку на дипломатичному і політичному рівнях в ООН, захист "правди Венесуели в міжнародному плані".

"Під час розмови кілька днів тому він мені сказав, що ми будемо посилювати співпрацю в економіці, торгівлі, нафті, газі, військовій справі, в усіх напрямках", – заявив опальний президент Венесуели.

"У частині військової співпраці у нас є російська техніка найвищого рівня, найсучасніші системи озброєнь є в Венесуелі, вони добре розгорнуті, весь наш персонал працює, він пройшов підготовку в Росії. У нас дуже хороші взаємини в частині військової співпраці  Путіним", – заявив він.

На запитання, чи буде він просити про нову зброю, Мадуро відповів: "У нас завжди є плани просування у співпраці, щоб покращувати повітряну оборону, артилерію, ракетну техніку. Завжди ми тут будемо просуватися вперед. І до Венесуели буде прибувати найсучасніша в світі зброя".

"Вона прибуває щомісяця, кожного місяця є співпраця. І це нормально, тут немає нічого екстраординарного", – заявив Мадуро.

Він не бачить ризиків для Росії через співпрацю з Венесуелою після нових санкцій з боку США проти Державної нафтогазової компанії Венесуели (PDVSA):

"Жодних. Тому що Росія – незалежна, суверенна країна; російські підприємства – дуже могутні в світі, у них є свої власні інженерні кадри, фінанси, логістика".

"PDVSA – підприємство суверенної країни, і оскільки ми дві незалежні країни, ми ведемо бізнес, здійснюємо інвестиції і проводимо реалізацію великих проектів із видобутку нафти. Все буде добре, бізнес між Росією і Венесуелою в нафті й газі захищено бронею", – заявив Мадуро .

"Українська правда" у Threads

Теми: ВенесуелаПутінРосіязброя
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