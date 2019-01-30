У нас есть оружие РФ наивысшего уровня, прибывает каждый месяц – Мадуро

У властей Венесуэлы есть российское вооружения "самого высокого уровня", а персонал прошел подготовку в Российской Федерации.

Об этом отстраненный президент Венесуэлы Николас Мадуро сказал в интервью российскому агентству "РИА Новости".

"Президент Владимир Путин нам всегда оказывает помощь от России во всех смыслах, и мы ее принимаем с благодарностью", – отметил он.

По словам Мадуро, он просил Путина о постоянных контактах, поддержке на дипломатическом и политическом уровнях в ООН, защите "правды Венесуэлы в международном плане".

"Во время разговора несколько дней назад он мне сказал, что мы будем усиливать сотрудничество в экономике, торговле, нефти, газе, военном деле, по всем направлениям", – заявил опальный президент Венесуэлы.

"В части военного сотрудничества у нас есть российская техника самого высокого уровня, самые современные системы вооружений находятся в Венесуэле, они хорошо развернуты, весь наш персонал работает, он прошел подготовку в России. У нас очень хорошие взаимоотношения в части военного сотрудничества с Путиным", – заявил он.

На вопрос, будет ли он запрашивать новое оружие, Мадуро ответил: "У нас всегда есть планы продвижения в сотрудничестве, чтобы улучшать воздушную оборону, артиллерию, ракетную технику. Всегда мы здесь будем продвигаться вперед. И в Венесуэлу будет прибывать самое современное в мире оружие".

"Оно прибывает каждый месяц, каждый месяц есть сотрудничество. И это нормально, тут нет ничего экстраординарного", – заявил Мадуро.

Он не видит рисков для России из-за сотрудничества с Венесуэлой после новых санкций со стороны США против Государственной нефтегазовой компании Венесуэлы (PDVSA):

"Никаких. Потому что Россия – независимая, суверенная страна; российские предприятия — очень могущественные в мире, у них есть свои собственные инженерные кадры, финансы, логистика".



"PDVSA – предприятие суверенной страны, и так как мы две независимые страны, мы ведем бизнес, осуществляем инвестиции и проводим реализацию больших проектов по добыче нефти. Все будет хорошо, бизнес между Россией и Венесуэлой в нефти и газе защищен броней", – заявил Мадуро.