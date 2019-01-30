Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

У нас есть оружие РФ наивысшего уровня, прибывает каждый месяц – Мадуро

Среда, 30 января 2019, 14:29

У властей Венесуэлы есть российское вооружения "самого высокого уровня", а персонал прошел подготовку в Российской Федерации.

Об этом отстраненный президент Венесуэлы Николас Мадуро сказал в интервью российскому агентству "РИА Новости".

"Президент Владимир Путин нам всегда оказывает помощь от России во всех смыслах, и мы ее принимаем с благодарностью", – отметил он.

По словам Мадуро, он просил Путина о постоянных контактах, поддержке на дипломатическом и политическом уровнях в ООН, защите "правды Венесуэлы в международном плане".

"Во время разговора несколько дней назад он мне сказал, что мы будем усиливать сотрудничество в экономике, торговле, нефти, газе, военном деле, по всем направлениям", – заявил опальный президент Венесуэлы.

"В части военного сотрудничества у нас есть российская техника самого высокого уровня, самые современные системы вооружений находятся в Венесуэле, они хорошо развернуты, весь наш персонал работает, он прошел подготовку в России. У нас очень хорошие взаимоотношения в части военного сотрудничества с Путиным", – заявил он.

На вопрос, будет ли он запрашивать новое оружие, Мадуро ответил: "У нас всегда есть планы продвижения в сотрудничестве, чтобы улучшать воздушную оборону, артиллерию, ракетную технику. Всегда мы здесь будем продвигаться вперед. И в Венесуэлу будет прибывать самое современное в мире оружие".

"Оно прибывает каждый месяц, каждый месяц есть сотрудничество. И это нормально, тут нет ничего экстраординарного", – заявил Мадуро.

Он не видит рисков для России из-за сотрудничества с Венесуэлой после новых санкций со стороны США против Государственной нефтегазовой компании Венесуэлы (PDVSA):

"Никаких. Потому что Россия – независимая, суверенная страна; российские предприятия — очень могущественные в мире, у них есть свои собственные инженерные кадры, финансы, логистика".

"PDVSA – предприятие суверенной страны, и так как мы две независимые страны, мы ведем бизнес, осуществляем инвестиции и проводим реализацию больших проектов по добыче нефти. Все будет хорошо, бизнес между Россией и Венесуэлой в нефти и газе защищен броней", – заявил Мадуро.

Темы: ВенесуэлаПутинРосcияоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

Все новости...
Венесуэла
США ослабили "нефтяные" санкции против Венесуэлы
США могут ослабить санкции против Венесуэлы в обмен на добычу и поставку нефти - WSJ
СМИ: США ослабят санкции против Венесуэлы в обмен на поставки нефти
Последние новости
16:33
Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год
16:23
Херсонщина: россияне ударили с беспилотника, ранили мужчину
16:21
Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения
16:19
Украина вернула тела еще 66 защитников
15:56
В Одессе жена "мобилизовала" своего мужа, чтобы запугать при разводе – ТЦК
15:51
Россия заявила об атаке беспилотников в нескольких областях, в том числе Московской
15:47
Новая карта мира с "зелеными" сверхдержавами": о чем говорят глобальные тренды
15:45
В Украине не будет дополнительных выходных в Рождественские и Новогодние праздники 2023
15:32
Данилов о ликвидации трех российских Су-34: Охотились давно
15:19
В Украине запустят Единую государственную платформу об усыновлении – Минсоцполитики
Все новости...
Реклама: