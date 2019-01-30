На виході з суду в Миколаєві розстріляли подружжя

На виході з Ленінського районного суду в Миколаєві невідомий розстріляв двох людей.

Про це повідомляє видання "НикВести".

За словами очевидців чоловік і жінка вийшли з будівлі суду. В цей час по ним почав стріляти невідомий. Жінка загинула на місці, чоловік помер у кареті "швидкої".

Відомо, що стріляли з мисливського карабіна "Сайга". Зброя знаходиться на місці злочину, зазначає видання.

"Сайга" - сімейство мисливських карабінів, створених на базі автомата Калашникова Никвести

В свою чергу речник Нацполіції Ярослав Тракало повідомив "Українській правді", що чоловіка, який розстріляв подружжя біля суду, поліцейські затримали.

За даними правоохоронців, зловмисник - місцевий мешканець.

поліція

За словами Тракала наразі проводяться слідчі дії, на місці події знаходиться керівництво Миколаївського главку поліції. Попередньо інцидент кваліфікували за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу - "Умисне вбивство".

поліція