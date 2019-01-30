На виході з суду в Миколаєві розстріляли подружжя
На виході з Ленінського районного суду в Миколаєві невідомий розстріляв двох людей.
Про це повідомляє видання "НикВести".
За словами очевидців чоловік і жінка вийшли з будівлі суду. В цей час по ним почав стріляти невідомий. Жінка загинула на місці, чоловік помер у кареті "швидкої".
Відомо, що стріляли з мисливського карабіна "Сайга". Зброя знаходиться на місці злочину, зазначає видання.
В свою чергу речник Нацполіції Ярослав Тракало повідомив "Українській правді", що чоловіка, який розстріляв подружжя біля суду, поліцейські затримали.
За даними правоохоронців, зловмисник - місцевий мешканець.
За словами Тракала наразі проводяться слідчі дії, на місці події знаходиться керівництво Миколаївського главку поліції. Попередньо інцидент кваліфікували за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу - "Умисне вбивство".
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